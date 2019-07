Doi tineri au făcut amor chiar sub ochii prietenilor cu care veniseră la plajă. Imagini interzise minorilor!

Prietenii, dar și necunoscuții din jur au rămas uimiți să observe cum doi tineri au început să facă amor minute bune, chiar pe plajă, sub ochii lor. Cel care i-a filmat a povestit cum dintr-o dată bărbatul n-a mai ținut cont de nimic și și-a satisfăcut partenera în public.

Scena a avut loc pe o plajă din Statele Unite, la miezul zilei, pe un soare arzător.

"Am fost un pic surprins și destul de șocat, am făcut ochii mari și m-am uitat în jur pentru a vedea dacă cineva mai vede ceea ce vedeam eu. Clar nu era în imaginația mea, chiar se întâmpla", a povestit omul, potrivit The Sun.

"Au plecat câteva minute, apoi s-au oprit și s-au îmbrățișat puțin, apoi au continuat treaba", a povestit un alt martor.

"Pe o plajă publică unde sunt copii mici sau adolescenți, nu este acceptabil un astfel de comportament", a mai comentat o femeie.

Poliția din Sussex, localitatea cu pricina, a declarat pentru The Sun că nu a primit nicio plângere despre incident.