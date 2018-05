Doliu în lumea filmului. A murit unul dintre cei mai buni. Bill Gold s-a stins la vârsta de 97 ani!

Bill Gold, artistul care a revoluţionat afişele de film pe parcursul a şapte decenii, a murit duminică la vârsta de 97 de ani.

„Casablanca”, „Portocala mecanică”, „Exorcistul” şi zeci de filme ale lui Clint Eastwood s-au numărat printre subiectele lucrărilor sale.

Născut în New York, Bill Gold şi-a început cariera în anii 1940 la Warner Bros. şi a realizat peste 2.000 de afişe între care pentru filme regizate de Alfred Hitchcock („Dial M for Murder”, 1954), Elia Kazan („East of Eden”, 1955) şi Federico Fellini („8 1/2”, 1963), Sam Peckinpah („The Wild Bunch”, 1969), Robert Altman („McCabe & Mrs. Miller”, 1971) şi Martin Scorsese („GoodFellas”, 1990).

Gold, care a primit un premiu pentru întreaga carieră din partea The Hollywood Reporter la gala Key Art Awards din 1994, a lucrat după filozofia „mai puţin este mai mult”.

„Încercăm să nu spunem toată povestea”, spunea el pentru CBS în martie. „Încercăm să spunem minimul, pentru că orice în plus este derutant”.

Colaborarea lui cu Clint Eastwood a fost cea mai fructuoasă - de la „Dirty Harry” (1971), el a creat postere pentru filme ca „The Enforcer” (1976), „The Outlaw Josey Wales” (1976), „The Gauntlet” (1977), „Pale Rider” (1985) şi „Unforgiven” (1992).

Gold s-a retras după „Mystic River” (2003) al lui Eastwood, însă a realizat, după opt ani, posterul filmului „J. Edgar”.

„Ştiam că va veni cu idei mari, iar afişul pe care l-a creat a fost un lucru mai puţin la care trebuia să ne gândim”, nota Eastwood în introducerea cărţii „Bill Gold PosterWorks” (2010). „El respecta filmul, povestea, şi întotdeauna respecta ce încercam să realizăm. (...) Patru dintre peliculele la care a lucrat au câştigat Oscarul pentru cel mai bun film, inclusiv «Unforgiven». Prima imagine pe care o are cineva cu filmul preferat este, probabil, o creaţie Bill Gold”.

Gold a început să deseneze la vârsta de 8 ani şi nu s-a oprit niciodată, după cum declara el într-un interviu din 2016.

Prima sarcină care i-a revenit, la vârsta de 21 de ani, în cadrul Warner Bros. a fost „Casablanca” (1942). Pistolul din mâna lui Humphrey Bogart a fost aplicat în ultima clipă. „Cineva a sugerat: Ăsta este Bogart, să-i punem un pistol în mână. Aşa joacă, aşa îşi exagerează acţiunea. Nu vrem doar un cap al lui. Este prea plictisitor”. Pistolul a fost luat dintr-un alt film în care jucase Humphrey Bogart, „High Sierra” (1941).

După ce a fost înrolat în armată timp de trei ani, Gold a revenit la Warner Bros., iar în anii 1960 şi-a înfiinţat propria companie la New York.

El a mai lucrat la postere pentru „The Searchers” (1956), „Cool Hand Luke” (1967), „Funny Girl” (1968), „My Fair Lady” (1968), „Bullitt” (1968), „Woodstock” (1970), „Klute” (1971), „Deliverance” (1972), „The Sting” (1973), „Blazing Saddles” (1974), „Dog Day Afternoon” (1975), „On Golden Pond” (1981), „For Your Eyes Only” (1981) şi „Thelonious Monk: Straight No Chaser” (1988).