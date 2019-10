Elogiul adus câinelui care l-a ucis pe Abu Bakr al-Baghdadi! Donald Trump a postat o fotografie în care felicită public patrupedul

„Am declasificat fotografia câinelui minunat (al cărui nume nu a fost declasificat) care a făcut o treabă atât de bună în capturarea şi uciderea liderului ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi!”, a postat Trump pe Twitter, conform Agerpres.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw