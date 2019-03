S-au înarmat până-n dinți, și-au pus cagule pe față și au executat șase copii, chiar pe holurile școlii. Apoi, s-au sinucis înainte de fi prinși

Doi indivizi au pătruns pe holurile Școlii Raul Brasil din Suzano și au deschis focul asupra elevilor și profesorilor. Din primele informații, 8 persoane și-au pierdut viața, iar alte 23 au suferit răni grave.

Conform presei locale, cei doi atacatori s-au sinucis înainte de a fi prinși de oamenii legii.

În momentul în care au intrat pe holul școlii, au declanșat infernul. Martorii spun că erau înarmați cu un pistol și un cuțit, dar polițiștii au găsit și un arc cu săgeţi, cocktailuri Molotov, dar şi o geantă în care era un posibil dispozitiv exploziv artizanal.

Au fost minute de teroare, în care nimeni nu a știut dacă va supraviețui.

„Eram la masă când am auzit 3 focuri de armă. Am fugit şi am încercat să sărim un zid. Atacatorii au venit după noi şi au împuşcat mulţi. Dar arma i s-a descărcat, iar noi am reuşit să scăpăm.”

„Prietenul meu a fost înjunghiat în umăr, iar altul a fost împuşcat. Eu am fugit cu un alt prieten acasă, dar m-am întors, după alt coleg.”