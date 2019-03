I-a promis amor și l-a lăsat fără 100.000 de euro! O tânără româncă din Roman a înșelat un italian. Ce a făcut cu banii

O tânără româncă din Roman a înșelat un italian cu 100.000 de euro, după ce i-a promis acestuia că se vor căsători. După ce a primit banii, femeia a pus capăt relației cu bărbatul căruia îi promisese că îi va deveni soție.

Italianul Lorenzo Fagnoni, în vârstă de 68 de ani, s-a îndrăgostit de tânăra româncă în anul 2007, după ce a cunoscut-o într-un restaurant din Roman.

„Am cunoscut-o pe Ramona, în februarie 2007, la Restaurantul Lebăda din orașul Roman, unde am servit masa, alături de niște prieteni. Am aflat atunci că, la acel moment, ea nu avea loc de muncă, deoarece numai ce revenise din Japonia, unde mi-a spus că ar fi lucrat într-un restaurant. Pe parcurs am aflat că, de fapt, ea lucrase într-un club de noapte", a declarat italianul înșelat de româncă, precizând că ulterior el și tânăra au început o relație, deși ea este cu aproape 30 de ani mai tânără decât el.

Italianul a părăsit România la scurt timp după ce a cunoscut-o pe românca din Roman. El lucrează la un ONG care se ocupă de copiii din Africa.

Bărbatula explicat că tânăra româncă i-a promis că se vor căsători atunci când el se va întoarce din Africa. Însă, aceasta i-a spus că are nevoie de bani pentru a-şi construi o casă.

Astfel, între anii 2007 şi 2016, italianul i-a dat tinerei românce, în timp, aproximativ 100.000 de euro.

Surpriză pentru italian la întoarcerea în România

Întorcându-se în România în anul 2016, italianul a avut parte de o mare surpriză – tânăra româncă a pus capăt relației lor.

Italianul și-a dat seama atunci că a fost înşelat cu 100.000 de euro. El le-a dat în judecată pe tânăra româncă și pe mama ei și a depus o plângere penală împotriva fostei lui partenere, sub acuzaţia de înşelăciune.

„Mama și tatăl Ramonei au declarat în fața polițistului care a anchetat plângerea mea penală la adresa fostei mele iubite și a celei care i-a dat naștere, că vila construită s-a finalizat în 21 iulie 2008. Adică la un an de când am început eu relația cu fiica lor. Părinții au spus, de asemenea, că această casă a costat 107.000 lei, adică 36.000 de dolari la acea vreme. Eu însă, în perioada 12 mai 2007-21 iulie 2008, am apucat să le trimit celor două 35.000 de dolari și 7000 de euro, practic, eu acoperind valoarea casei. Nimeni nu mi-a spus însă, în anii următori, că această casă era gata. Ramona mi se plângea constant că îi trebuie bani pentru casă”, a declarat Lorenzo, potrivit gorjeanul.ro.

Dosarul deschis de Poliţia Roman a fost clasat, dar italianul a obţinut o redeschidere a dosarului după ce Tribunalul Neamţ a decis ca acesta să fie retrimis la procuror pentru o anchetă corectă.

Ulterior, poliţiştii din Roman şi procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ au clasat, din nou, cauza. Italianul a contestat ordonanţa de clasare.

Pe 12 aprilie, Judecătoria Roman va analiza cererea italianului care acuză că a fost înșelat cu 100.000 de euro de tânăra româncă.