Obsesia unui fost polițist pentru iubita lui a întrecut orice limită! Cum și-a hărțuit acesta fosta iubită a șocat pe toată lumea: „Mă face să înnebunesc”

Thomas, din Cheadle, Stockport, a achiziționat un dispoztiv de urmărire prin activitatea sa de detectiv privat și l-a montat pe mașina femeii, astfel încât să o poată urmări la supermarket, în mall și chiar la mormântul mama ei. Bărbatul s-ar fi prezentat chiar și la casa mamei fostei iubire, aceasta fiind foarte bolnavă, înainte de a deceda, în încercarea disperată de a o contacta pe fiica ei.

Potrivit autorităților, el ar fi fost văzut în grădina lui Caroline Beaumont, purtând o mască neagră pe față și s-ar fi dus și la casa mamei ei care era pe moarte.

„Comportamentul fostului meu partener mă face să înnebunesc și ne sperie atât pe mine, cât și pe familia mea. Sunt mereu stresată și mi-e frică când plec de acasă și când mă întorc. Mi-a ignorat cererea de a mă lăsa în pace”, a povestit Beaumont.

„El a ignorat în mod constant cererea mea de a mă lăsa în pace, ignorând complet sentimentele și limitele pe care merit să le am. Nu sunt în stare să funcționez corect ca profesor, mămică și să am grijă de părinții mei din cauza lui. Am făcut tot ce am putut pentru a mă proteja, am instalat camerele de supraveghere, am schimbat încuietori, am pus alarme peste tot, cerând sprijin vecinilor”, a adăugat aceasta.