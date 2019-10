Și-a găsit cadavrul fiice sale, care s-a sinucis, cu ajutorul aplicației „Find My Phone”! Medic legist: „unul dintre cele mai înfricoșătoare cazuri”

O mamă îndurerată a povestit săptămâna aceasta, într-o anchetă, despre modul în care a folosit aplicația „Find My Phone” pentru a localiza cadavrul fiicei sale dispărute.

Abi Oliver, în vârstă de 18 ani, a murit în ianuarie anul trecut într-un parc de lângă Casa Chiswick, din vestul Londrei, după ce și-a luat propria viață. Adolescenta îi spusese mamei că se va întâlni cu prietenii, cu toate acestea, din păcate, nu a mai venit niciodată acasă.

Abi se lupta cu probleme de sănătate mintală de mai mulți ani, și a petrecut mult timp în diferite spitale și unități de psihiatrie. Adolescenta a stat chiar și șase luni într-un spital din Manchester, în ciuda îngrijorărilor din partea familiei sale, aceasta se afla la sute de kilometri distanță și prea departe de prietenii și rudele ei.

Medicul legist a descris moartea și circumstanțele lui Abi drept „unul dintre cele mai înfricoșătoare cazuri” pe care le-au văzut vreodată. În ziua morții sale, prietenii ei se adunaseră pentru a o căuta atuncă când nu a ajuns acasă. Au folosit aplicația Find My Phone pentru a o urmări.

La scurt timp, mama Tasha Oliver și-a găsit fiica și a încercat să-i ofere primul ajutor până la sosirea serviciilor de urgență. Din păcate, nu au reușit să o salveze pe tânăra de 18 ani, care a murit ulterior la spitalul West Middlesex.

Într-o declarație citită la West London Coroners 'Court, Tasha a spus: „Eram fericită că Abi își făcuse planuri să se întâlnească cu prietenii, întrucât Abi suferea de depresie și anxietate pe termen lung”.

Potrivit lui Tasha, adolescenta ar fi tăiat drumul prin grădina din Chiswick înainte de a se îndrepta spre casă, însă în acea zi, drumul lui Abi a durat mai mult decât de obicei, iar Tasha nu a primit niciun răspuns atunci când a trimis un mesaj fiicei ei: „Ești bine? Cu dragoste, mama."

Tasha a spus: „Nu eram sigură cât timp să o las. Nu am vrut să o presez. Chiar am trimis un mesaj prietenului meu întrebându-l cât timp să o las. Am făcut zoom pe harta aplicației Find My Phone și mi-a arătat că Abi se află pe terenurile din Chiswick House”.

De la moartea ei, familia lui Abi a pus sub semnul întrebării liniile directoare în vigoare pentru pacienții care trec de la copii la unități de sănătate mintală pentru adulți, spunând că nu doresc ca mai mulți adolescenți să cadă într-o „gaură neagră” din sistem.

Legistul Sean Cummings a declarat că are în vedere contactarea guvernului pentru îmbunătățiri potențialele servicii de sănătate mintală pentru tineri. Acesta a confirmat că moartea lui Abi a fost rezultatul sinuciderii.

Familia lui Abi a creat o pagină Just Giving pentru a strânge bani pentru „Mind”, o asociație de caritatea pentru sănătate mintală, în memoria fiicei lor.

Sursă: UNILAD