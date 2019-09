Atac armat în Texas. Cinci persoane au fost ucise, iar alte 21 rănite - VIDEO

Patru persoane au fost ucise, sâmbătă, iar alte 21 au fost rănite, după ce un bărbat de 30 de ani a deschis focul la întâmplare în localităţile Midland şi Odessa din Texas. Atacatorul a fost ucis, informează Reuters.

Suspectul a deturnat o maşină a poştei americane şi a deschis focul asupra poliţiştilor, a persoanelor aflate în trafic şi la cumpărături în week-end-ul prelungit ca urmare a sărbătorii Zilei Muncii, înainte de a fi împuşcat şi ucis în parcarea unui complex cinematografic din Odessa, conform poliţiei.

Iniţial, autorităţile au crezut că este vorba de doi atacatori la volan, dar şeful poliţiei din Odessa, Michael Gerke, a informat că ar fi fost doar unul.

Suspectul venea dinspre Midland şi se îndrepta spre Odessa pe autostrada interstatală 20, când a fost oprit la ora locală 3:17 p.m., a declarat Gerke. L-a împuşcat pe ofiţerul de poliţie, a mers apoi cu maşina spre vest pe I-20 şi a ieşit de pe autostradă la Odessa. A condus apoi spre Home Depot, unde a deschis focul asupra trecătorilor.

This is how Americans live their lives, running from active shooters.

Gun control works but the apathy from @GOP to pass bipartisan legislation is baffling. The NRA have the GOP by the gonads. #Odessa #GunControl

pic.twitter.com/eet4gox3S3 — Nicola Ní Mhistéil (@serentrippety) 31 august 2019

"La un moment dat, suspectul şi-a abandonat maşina şi a furat o camionetă a poştei", a spus Gerke. El s-a îndreptat apoi spre est, urmărit de poliţie, şi s-a izbit de un vehicul oprit în spatele multiplexului Odessa Cinergy, unde a avut un loc un schimb de focuri cu poliţiştii în urma căruia a fost ucis.

BREAKING: At least 5 dead, 21 injured after a shooter targeted shoppers and vehicles at shopping centers in West Texas. The suspect was driving one vehicle and at one point ditched it, taking over a USPS mail truck. The gunman was killed, police say.

— CNN (@CNN)

Sursa : news.ro