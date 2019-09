Doi români stabiliți în Madrid riscă să piardă custodia copilului lor! Motivul este incredibil! „Nu a durat mai mult de o fracţiune de secundă...”

Doi români stabiliți în Madrid riscă să piardă custodia copilului lor, după ce bebeluşul în vârstă de doar 11 luni a înghiţit o substanță periculoasă și interzisă.

Autorităţile spaniole îi anchetează acum pe părinţi şi în primă fază i-au supus unor teste toxicologice.

Coşmarul pentru părinţii români a început în urmă cu două săptămâni, când mama a mers cu fiul ei în parc. Ea l-a povestit jurnaliştilor din Madrid că băiatul a găsit la locul de joacă o pastilă albastră pe care a băgat-o în gură.

„Am văzut că, dintr-o dată, îşi scoate suzeta şi bagă ceva în gură. Nu a durat mai mult de o fracţiune de secundă, i-am băgat un deget în gură şi am reuşit să scot câteva bucăţele albastre. Deja toată saliva era albastră. L-am luat repede şi am mers la policlinică, dar era după-amiază şi era închis. Atunci, împreună cu soţul am decis să mergem la spitalul 12 octombrie pentru că era cel mai aproape”, a spus mama copilului.

Copilul a început să se simtă din ce în ce mai rău şi a ajuns de urgenţă la spital. În urma analizelor, doctorii au stabilit că micuţul a fost intoxicat cu ecstasy, un drog extrem de puternic.

„A fost văzut de medici şi apoi ne-au lăsat să intrăm să îl vedem. Ne-a recuoscut dar încă era foarte ameţit, avea aşa nişte mişcări pe care nu le putea controla. Avea privirea pierdută. Apoi, după câteva ore a început să reacţioneze, mi-a recunoscut vocea”, a mai spus mama copilului.

După ce a stat trei zile sub supravegherea medicilor, starea de sănătate a copilului s-a îmbunătăţit şi a fost externat. Însă, probleme nu s-au oprit acolo. Părinţii au observat că pe fişa de externare a copilului cazul era catalogat drept un risc social.

„În nota scrisă, era evidenţiat faptul că suntem români şi că o să fie deschisă o anchetă a serviciilor sociale şi a poliţiei”, a mai spus mama bebelușului de 11 luni.

Simţindu-se nedreptăţită, mama copilului a mers atunci la poliţie pentru a depune o plângere. Nu a durat mult, iar cei doi români au primit o vizită din partea serviciilor sociale. După ce au fost interogaţi, au mers să îşi facă teste de toxicologie care i-au costat 500 de euro. Rezultatele au ieşit însă negative. Chiar şi aşa, ei riscă acum să piardă custodia copilului şi aşteaptă decizia finală a judecătorului.