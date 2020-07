Un unchi de 114 kilograme a țâșnit gol pușcă din casă, pentru a-și salva nepoata răpită! „Mi-am dat seama târziu” VIDEO

Nathan a căzut cu fața pe portiere mașinii tatălui său, ținând în brațe un tricou, iar tatăl lui i-a strigat: „Intră în mașină!”:

Între timp, Natalie a realizat că a făcut o greșeală și și-a anunțat familia că a găsit-o pe fiica ei Lucy. Nathan s-a întors în casă, iar familia lui a început să râdă.

„M-am trezit auzind țipete. Am deschis fereastra și am crezut că cineva a fost călcat de mașină sau a fost înjunghiat sau așa ceva. Am sărit din pat, am încercat să-mi găsesc hainele și am sfârșit agățând doar un tricou, crezând că sunt pantalonii. Așa am fugit pe scări. Am auzit «răpire» și m-am gândit că e grav.

Sunt un bărbat mare, am 114 kilograme, dar pot să mă mișc, atunci când e nevoie. Din cauza adrenalinei, la un moment dat, mi-am simțit genunghii slabi și am căzut, pur și simplu. Când am intrat în mașină am văzut-o pe Lucy apărând, așa că am ieșit. Atunci m-a lovit rușinea!

M-am simțit penibil și m-am gândit că sper ca una dintre mame să nu mă reclame, pentru că era plin de copii acolo”, a spus el.