Unde s-au ținut negocierile dintre șefii diplomațiilor rusă și ucraineană. La ce concluzii s-a ajuns

În timp ce conflictul dintre Rusia și Ucraina continuă să facă victime de aproximativ două săptămâni, șefii diplomațiilor rusă și ucraineană au decis să se întâlnească pentru noi negocieri la Antalya, în Turcia.

Deși au existat mai multe discuții între delegațiile de la Kiev și cele de la Moscova, aceștia nu au ajuns până acum la o înțelegere pentru a încheia războiul din Ucraina. La aproximativ 2 zile de la ultimele negocieri, Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov şi omologul său ucrainean Dmitro Kuleba s-au întâlnit în Turcia pentru a dezbate cele mai eficiente soluții cu privire la retragerea armatei rusești din Ucraina.

”La negocieri în vederea unei încetări a ostilităţilor şi sfârşitul războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a scris pe contul de Twitter, miercuri noaptea, un purtător de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe.

De asemenea, un oficial turc a validat sosirea lui Serghei Lavrov în Antalya.

#Breaking #UkraineWar First meeting since the beginning of the operation in Ukraine: Sergei Lavrov flew to Antalya, where talks with Ukrainian Foreign Minister Kuleba will take place today pic.twitter.com/DsoBLgwuaf

Prin cadrul unei înregistări video publicată pe pagina de Facebook, Dmitro Kuleba a anunțat că nu are așteptări prea mare de la această întâlnire pentru că Rusia continuă să bombardeze mai multe orașe din Ucraina.

#Ukraine's Minister of Foreign Affairs Dmitro Kuleba on the negotiations with Lavrov, which will be held tomorrow in Antalya:



“To tell the truth, my expectations from the negotiations are not high. But we will do our best” pic.twitter.com/4XNMT7frAN