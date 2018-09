ÎNGROZITOR! Uraganul Florence a făcut primele victime. Patru persoane au murit

Uraganul Florence a făcut primele victime. Autoritățile americane au confirmat patru decese legate de acest taifun.

În orașul portuar Wilmington, din Carolina de Nord, o mamă și copilul ei mic au fost uciși după ce un copac a căzt pe casa lor, potrivit poliției. Autoritățile au anunțat și decesul unei persoane care a fost omorâtă în timp ce încerca să cupleze un generator. În plus, uraganul a dus la decesul a dus și la decesul unei femei care a suferit un atac de cord în Hampstead, potrivit The New York Times.

Avertismente în vederea evacuării sunt valabile pentru aproximativ 1,7 milioane de persoane din Carolina de Sud, Carolina de Nord și Virginia.

În următoarele trei zile este așteptat să plouă cât pentru opt luni.

Uraganul Florence rămâne „extrem de periculos”, chiar dacă a fost retrogradat la categoria 1 pe scara Saffir-Simpson, de la 1 la 5, a menţionat Centrul naţional american pentru uragane (NHC).

Aproximativ 1,7 milioane de persoane au fost somate să se îndepărteze de zona litorală pentru a se pune la adăpost din calea furtunii. Câteva sute de kilometri către sud, celebra staţiune balneară Myrtle Beach din Carolina de sud s-a transformat într-un oraş-fantomă, cu străzi pustii, benzinării închise şi ferestre baricadate.

Sunt şi localnici care au ignorat apelurile la evacuare. Jeff Cunningham a preferat să rămână pe ambarcaţiunea sa, acostată în portul North Myrtle Beach.