Whitney Houston s-a iubit cu fosta sa asistentă. „Nu voia să mai avem o relaţie sexuală pentru că i-ar fi dăunat carierei”

Pe 12 noiembrie, Robyn Crawford, asistenta celebrei Whitney Houston va lansa un volum de memorii „A Song for You: My Life With Whitney Houston“, unde vorbeşte despre relaţia amoroasă pe care a avut-o cu regretata artistă.

Astăzi în vârstă de 58 de ani, Roby își amintește cu drag cum a cunoscut-o pe Whitney Houston când erau tinere, în anii 80, într-o tabără de vară din New Jersey. Robyn avea 19 ani și Whitney 17, iar relația avea să dureze până în 2012, când artista murea din cauza drogurilor.

Robyn Crawford a mărturisit că relația lor a devenit una amoroasă în scurt timp: „N-am vorbit niciodată despre etichete precum «lesbiană» sau «gay», noi doar ne-am trăit vieţile şi am sperat că vom fi toată viaţa împreună. Voiam să fim împreună, doar noi două. Ştiu că m-a iubit, aşa cum şi eu am iubit-o pe ea. Însemnam totul una pentru cealaltă şi ne-am jurat să ne sprijinim reciproc întotdeauna“