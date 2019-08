Soția lui Dincă a distrus probe! Familia criminalului din Caracal s-a comportat bizar în timpul audierilor! Au început să "deconspire" anumite lucruri.

Familia lui Dincă, trei băieți, o fată și mama lor, a fost audiată joi la DIICOT timp de nouă ore în cazul crimelor de la Caracal.

Familia lui Dincă a făcut scandal și a avut un comportament bizar atunci când a fost audiată! Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a declarat că fiii lui Dincă au făcut scandal, fiind nemulţumiţi că participa şi el la audieri.

"Au fost audiate mai multe persoane înaintea familiei inculpatului Dincă, despre care nu m-a anunţat nimeni. După care a început audierea familiei Dincă. Sunt trei băieţi şi o fată şi mama lor (...) A trebuit să pendulez între mai multe audieri făcute simultan. La unii am prins declaraţia mai spre final, am încercat să mai pun nişte întrebări, la alţii am avut de la cap la coadă, cum a fost la soţia lui Dincă. Când am sosit acolo, familia lui Dincă a făcut un scandal imens, ce caută un avocat. Au făcut o revoltă acolo, la procuror şi poliţist. Când a început ancheta cu mama lor, respectiv soţia lui Dincă, au început să ne certe. Dânşii au venit să-şi refuleze problemele, că se cred victime. Au început să conducă ancheta, exact cum face şi Dincă. După ce am început să pun întrebări, atunci s-a stricat treaba. A început să tremure (soţia lui Dincăn - n.r.), a început să se înroşească, a început să răspundă în aceeaşi frază cu trei contradicţii, a început să nege, să revină. Din punctul meu de vedere, această doamnă minte, contraziceri extraordinare între declaraţiile lor, ale familiei. În momentul în care am pus eu întrebările, declaraţia a fost întoarsă. S-a schimbat totalmente ce a declarat prima dată", a spus avocatul.

Avocatul familiei Melencu este de părere că soția lui Dincă a distrus probe!

"În mod clar, şi prin ce a declarat şi ceea ce rezultă din ce au spus ceilalţi, această doamnă a aruncat probe, a alterat probe, a distrus probe. Este de văzut dacă cu intenţie, voit, obligată. Din ce a declarat ea. Dar nu pot să ştiu, rămâne de dovedit, dacă cu intenţie, dacă din greşeală", a explicat avocatul.

Iniţial, membrii familiei au spus că Dincă era un soţ şi un tată bun, după care au început să "deconspire" anumite lucruri.



"În prima fază, au încercat această teorie: Dincă soţ bun, care aduce flori soţiei, care nu atinge decât cu o floare, după care, în momentul în care am început să pun întrebări, anchetatorii nu au fost deloc încântaţi, s-a întors tot ceea ce însemnau declaraţiile iniţiale, au început să deconspire anumite lucruri, unele grave, după care au încercat să revină şi numai prin întrebări succesive îşi mai recunoşteau nişte lucruri. Declaraţiile iniţiale sunt total schimbate", a afirmat Pop.

Gheorghe Dincă a recunoscut că a ucis-o pe Alexandra Măceşanu, de 15 ani, pe data de 25 iulie, când a surprins-o cu telefonul în mână sunând la 112, şi ulterior i-a incinerat corpul. Expertiza INML a stabilit că fragmentele osoase găsite în locuinţa lui Dincă aparţin Alexandrei. De asemenea, el susţine că a ucis-o şi pe cea de a doua fată, Luiza Melencu, de 18 ani, dispărută în luna aprilie.