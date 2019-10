Femeie săltată de polițiștii care căutau un bărbat la o adresă greșită

O femeie de afaceri din Timișoara a fost săltată, din greșeală, de polițiști, care au greșit adresa pentru un mandat. Femeia este patroana unei firme de amanet.

Deși agenților li s-a explicat că se aflau la capătul celălalt al orașului față de adresa din mandat, oamenii legii s-au dovedit de neînduplecat.

”Le-am spus că nu am buletinul la mine şi au considerat că trebuie să mă ia pe sus, cu forţa să mă îmbrâncească şi să mă scoată afară din propria mea casă. Am zbierat la ei şi am zis că vă dau o copie de buletin, mi-au dat drumul şi le-am zis că sun la 112, bineînţeles că unul dintre poliţişti din patrula numărul 2 m-a ameninţat dacă sun la 112 vei lua amendă şi pentru că ai apelat 112”, a declarat femeia.

Polițiștii căutau un bărbat de pe bulevardul Constructorilor din Timișoara, cu un mandat de aducere pentru contrabandă cu țigări, însă ei au ajuns pe Strada Constructorilor, care este situată în celălalt capăt al orașului. Acolo au localizat firma de amanet și au insistat să o legitimeze pe patroana pe nume Daniela Sasu.

Pentru că femeia nu avea actele la ea, aceștia au încercat să o scoată cu forța din firmă, moment în care aceasta a sunat la 112. În cele din urmă, situația s-a lămurit. Femeia a spus că îi va da în judecată pe polițiști.