50 de lucruri uimitoare despre corpul uman! Ce nu înveți la școală

Corpul uman este incredibil de complex încât nu ne putem imagina capacitățile pe care le are! În școli învățăm extrem de puține lucruri despre ceea ce este cu adevărat corpul nostru și despre capacitățile incontestabile și uluitoare pe care le avem!

Află acum cât de minunat ești și împărtășește și altora pentru a deveni mai conștienți de viețile noastre!

1. Cand o persoana moare auzul este ultimul simt perceput. Vazul este primul care dispare.

2. Celulele care compun creierul uman pot absorbi de pana la 5 ori mai multa informatie decat cuprinde toata Enciclopedia Britanica.

3. Corpul omenesc elibereaza in 30 de minute destula energie cat sa incalzesti un litru de apa.

4. Cea mai mare celula a corpului este ovulul, iar cea mai mica spermatozoidul.

5. Corpul unui om are: destul potasiu pentru a provoca explozia unui tun de jucarie; destul zahar pentru a umple un borcan; destula grasime pentru a face sapte bucati de sapun; destul fier pentru a face un cui; destul sulf pentru a deparazita un caine.



6. Corpul utilizeaza 300 muschi pentru a tine corpul in pozitie stabila, dreapta.

7. Creierul continua sa transmita semnale sub forma de impulsuri electrice timp de aproximativ 37 de ore dupa moarte.

8. Daca cantitatea de apa din corpul omenesc este redusa cu 1% iti va fi sete, iar daca este redusa cu 10% vei muri.

9. Daca toti cei 600 de muschi ai corpului uman s-ar incorda in acelasi timp si in aceeasi directie, omul ar putea ridica o greutate de 25 de tone.

10. De-a lungul unei vieti, o persoana isi petrece 6 ani visand.



11. Din punct de vedere fizic o femeie poate naste treizeci si cinci de copii de-a lungul vietii.

12. Dintii unui om sunt tari aproape ca piatra.

13. Durata vietii unei celule intestinale este de 12 ore. Cea a unei celule a peretelui stomacului este de doua zile. O celula din piele traieste 4 saptamani. O celula nervoasa poate trai pana la 60 de ani.

14. Durerea de cap nu este o scuza buna pentru a nu face sex, pentru ca endorfinele eliberate in timpul actului sexual au efect analgezic.

15. Fatul viseaza aproape tot timpul. Cei care sunt nascuti prematur vor visa mai mult la maturitate.



16. Femeile care citesc romane de dragoste fac sex de doua ori mai des decat cele care nu accepta acest tip de literatura.

17. Femurul este mai tare decat betonul.

18. Greutatea corpului omenesc este de 50 de ori mai mare decat a cea a creierului.

19. In corpul uman exista suficient fosfor pentru a crea 250 de chibrituri.

20. In corpul uman sunt mai mult de 12.00 de km de vase de sange.



21. In timpul unui orgasm obisnuit consumi 112 calorii, iar un orgasm mimat consuma 315 calorii.

22. Inaltimea omului variaza in timpul zilei. Dimineata suntem cu un cm mai inalti decat seara. Acest lucru se intampla deoarece discurile intervertebrale se “taseaza” atunci cand stam in picioare, datorita greutatii propriului corp.

23. Inima bate de aproximativ 2.700.000.000 de ori de-a lungul vietii.

24. Inima femeii bate mai repede decat cea a barbatului.

25. Inima continua sa bata dupa ce este scoasa din corp. Chiar daca este taiata in bucati, muschii inimii vor continua sa bata.



26. Lungimea medie a penisului este de 3 ori lungimea degetului mare de la mana

27. Mai mult de un miliard de bacterii sunt pe fiecare laba a piciorului

28. Majoritatea barbatilor petrec 3.300 ore din viata pentru a se barbieri. Daca nu ar fi barbierita, barba ar putea ajunge la 9 metri intr-o viata de om.

29. Mandibula este cel mai dur os din organism.

30. Muschiul ochiului este cel mai rapid din organism. El se contracta in mai putin de o sutime de secunda.



31. Nu se poate stranuta cu ochii deschisi.

32. Numarul de neuroni din creierul uman este astronomic, aceste ajunge la 100 de miliarde de celule nervoase.

33. Omul are aproximativ 76 000 de fire de par pe cap.

34. O persoana obisnuita respira cam 74 de milioane de litri de aer de-a lungul vietii.

35. Oamenii sunt singurii care fac sex stand fata in fata.



36. Pe un centimetru patrat de piele se afla aproximativ sase milioane de celule, 5000 de receptori, 15 glande sebacee, 200 fibre nociceptive (pentru durere), 10-25 receptori tactili si corpusculi termosensibili, patru metri de fibre nervoase, un metru de vase sanguine, si peste 100 de glande sudoripare.

37. Persoanele dreptace traiesc, in medie, cu noua ani mai mult decat cei stangaci.

38. Pielea cantareste in medie cam de 2 ori cat creierul aceleiasi persoane.

39. Puse cap la cap venele, arterele si capilarele unui adult ar ajunge pentru inconjurul Pamantului de aproape patru ori

40. Sunt necesare aproximativ 200.000 de incruntari pentru aparitia unui rid permanent deasupra sprancenelor.



41. Toti bebelusii se nasc cu ochii albastri. Dupa cateva ore de la nastere, culoarea se poate schimba. Majoritatea oamenilor ajung pana la urma sa aiba ochi de alta culoare.

42. Un creier uman genereaza mai multe impulsuri electrice intr-o zi decat toate telefoanele din lume.

43. Un stranut iese din gura cu o viteza de peste 965 km/h.

44. Urechile pot distinge peste 300 000 de tonalitati.

45. Daca saliva nu poate dizolva ceva, atunci nici nu putem simti gustul.



46. Dupa mesele bogate se spune ca auzul nostru scade. Nu mai percepem sunetele din jurul nostru la fel de bine, chiar si atentia scade.

47. Iti folosesti aproximativ 200 de muschi cand faci un pas mergand.

48. Matematicianul John von Neumann a calculat ca mintea umana poate inmagazina 280 de catralioane de biti de memorie.

49. Mozart isi scria intreaga opera muzicala in minte, auzind si perfectionand fiecare nota in parte, si abia apoi o asternea pe hartie.

50. O persoana din 2 miliarde va trai pana la varsta de 116 ani sau mai mult