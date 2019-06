„Am câștigat o avere la loto, apoi am divorțat și am fost jecmănit, dar acum sunt mai fericit ca oricând”. Povestea incredibilă a unui câștigător la loto

Un bărbat britanic are o poveste de viață impresionantă. După ce a câștigat o avere la loto, în anul 1998, a pierdut aproape totul, într-un divorț dificil, iar acum trăiește departe de luxul de odinioară, dar se declară „mai fericit ca niciodată”.

Bărbatul, Roy Gibney, acum în vârstă de 64 de ani, din orașul englez Grimsby, a câștigat la loto, în 1998, suma de 7,5 milioane de lire sterline, echivalentul a 8,4 milioane de euro.

„Suma era colosală la acea vreme. Am trăit pe picior mare și am ținut-o din petrecere în petrecere. Am pierdut bani, am fost jecmănit, iar acum mai am rămas cu câteva zeci de mii de lire sterline în bancă. Trăiesc o viață mai modestă, sunt mai calm, mai normal și sunt cu adevărat fericit”, a spus bărbatul, pentru presa britanică.

Bărbatul, tată a trei copii, a povestit că trăia singur într-o locuință cu două dormitoare, în valoare de 40.000 de lire sterline, atunci când a tras lozul cel mare. Primul lucru pe care l-a făcut după ce a câștigat a fost să își vândă mașina unui prieten al lui, pentru o liră sterlină.

Câștigul la loto, o binecuvântare, dar și un blestem

Acum, el susține că premiul a fost o binecuvântare, dar și un blestem.

Roy Gibney și-a întâlnit fosta soție, Darlene, la curse, după care au avut împreună un fiu, Luis, acum în vârstă de 12 ani.

În 2015, el și Darlene s-au despărțit, iar femeia s-a ales cu o casă de 350.000 de lire sterline în Scoția, o mașină, o caravană și 50.000 de lire sterline.

Atunci, Roy Gibney a păstra casa de vacanță a familiei, în valoare de 500.000 de lire sterline, pe care a cumpărat-o în Cipru.

Anul trecut, bărbatul și-a vândut o vilă cu șase dormitoare și piscină pentru 1,1 milioane de lire sterline – la 20 de ani de la câștigarea premiului la loto.

Când s-a întors în Grimsby, Roy Gibney a întâlnit o altă femeie, Tracy, care lucra în învățământ. Cei doi au avut o scurtă relație în 2004 și au început să formeze din nou în cuplu la întoarcerea lui în oraș.

Acum, Roy Gibney susține că este mai fericit ca niciodată.

Roy Gibney a precizat că joacă la loto în continuare, fiind „sigur că va câștiga din nou”. Însă, el și-a promis: „Dacă voi câștiga, nu voi spune nimănui”.