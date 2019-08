A cheltuit o avere pentru a se transforma într-o reptilă hibrid. Ultimul pas, eliminarea organelor sexuale: „Nu mai vreau să am nimic jos”

Și-a pus 18 implanturi, și-a operat urechile, s-a castrat și a trecut prin peste 20 de operații estetice, doar ca să nu mai fie om. Un diagnostic cumplit l-a determinat pe un fost bancher să înceapă un proces de transformare. După mai bine de 20 de ani, metamorfoza bărbatului este aproape completă.

Richard Hernandez era un banal bancher ce locuia în Los Angeles, SUA. În 1997, a primit vestea pe care niciun om nu vrea să o audă de la medicul său. Richard avea SIDA.

Acel moment i-a schimbat total viața. Sperând, poate, că dacă nu va mai fi om, boala nu-l va răpune, a început o transformare radicală. Richard a hotărât că vrea să devină reptilă, să fie asemănător animalului de care era fascinat încă din copilărie: șarpele.

„Când eram mic, părinții m-au abandonat într-o pădure din sudul Texasului. Am fost aruncat din mașină, ca un sac de gunoi. Acolo am văzut prima oară un șarpe. După mai multe ore petrecute în mijlocul pustietății, am fost găsit de cineva și dus la ferma bunicilor mei”, a povestit Richard Hernandez.

În cei peste 20 de la începutul metamorfozei, a cheltuit aproximativ 75.000 de dolari pe cele mai ciudate modificări corporale. Și-a bifurcat vârful limbii, i-au fost tăiate urechile, 18 țepi i-au fost implantați pe șirea spinării. Dintre toate, cel mai șocant, de departe, este faptul că bărbatul și-a extirpat testiculele.

„Sunt în plin proces de transformare. Nu sunt nici bărbat, nici femeie, sunt o creatură asexuată, exact ca un șarpe”, a explicat Richard.

Însă Richard este un om norocos. Boala ce a declanșat șocanta transformare a intrat în remisie, iar medicii i-au spus, de curând, că este sănătos tun!

„Am început acest proces când eram convins că sunt pe moarte. Am făcut totul pe repede înainte, fiind convins că nu mai aveam mult de trăit”, a adăugat el.

Omul-reptilă are un mesaj important pentru toți cei care-i judecă pe cei din jur în funcție de aspectul fizic:

„Vreau ca oamenii să înțeleagă că noi, cei care ne transformăm, suntem la fel de inteligenți, sensibili, emotivi și buni ca orice altcineva. Doar pentru că nu mai am urechi, nu înseamnă că mi-am scos și creierul!”

Sursă foto: Facebook/ Tiamat Legion Medusa