A vrut să demonstreze că și femeile supraponderale sunt frumoase, așa că a pozat aproape goală! Imagini interzise minorilor! „Mă iubesc așa cum sunt!” - Foto

Laura Walsh, o recepționeră în vârstă de 31 de ani, din Brecon, Wales, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, a început să se îngrașe după ce a împlinit 20 de ani.

Recepționera a povestit că a fost șocată să vadă cum corpul ei s-a schimbat brusc, după vârsta de 20 de ani. Medicii nu i-au dat nicio explicație pentru acumularea rapidă de kilograme, ci s-au rezumat la a o sfătui să mănânce mai puțin și să facă mai multă mișcare.

Abia la vârsta de 25 de ani, când stima ei de sine era deja la pământ, Laura Walsh a aflat cauza pentru care s-a îngrășat atât de repede. A fost diagnosticată cu sindromul ovarelor polichistice.

„În copilărie și în adolescență nu am fost supraponderală. Mai târziu, am observat că iau proporții, deși stilul meu de viață nu era diferit de cel al prietenilor mei, care nu se îngrășau. Am aflat ulterior că sufăr de sindromul ovarelor polichistice. Pe la 25 de ani, lucrurile au scăpat total de sub control. M-am îngrășat mult și îmi creștea foarte mult păr facial. Mă simțeam oribil tot timpul”, a povestit Laura Walsh.

Sătulă de comentariile negative la adresa ei, în care a fost numită „grasă” și în care i se spunea chiar că „merită să moară tânără”, Laura Walsh a decis să ia atitudine. Acum, peste 50.000 de oameni îi urmăresc contul de Instagram, pe care ea public adesea fotografii în care apare aproape goală, în lenjerie intimă sau bikini.

„Important este cum ne vedem noi pe noi înșine. Să te accepți așa cum ești este important pentru sănătatea ta. Eu știu că fac tot posibilul să fiu cea mai bună versiune a mea. Îmi este suficient. Acum folosesc Instagramul ca să promovez această atitudine – să te iubești pe tine este crucial”, a mai explicat ea.

Laura Walsh a precizat că a ajuns să își iubească trupul exact așa cum este, cu toate imperfecțiunile lui.