Bruce Willis împlinește 64 de ani! Top cinci lucruri neștiute despre actorul din ”Die Hard”: ”Eram bâlbâit. A fost un adevărat miracol să urc pe scenă!”

Fiu al unui militar de carieră de origine americană, Walter Bruce Willis sau Bruce Willis, așa cum este cunoscut, împlinește astăzi 64 de ani. Bruce Willis a debutat ca actor pe scena Off-Brodway, iar de-a lungul timpului a avut numeroase apariții în numeroase producții, între care comedii, drame și filme de acțiune. A atins, însă, culmile succesul cu rolul lui John McClane, pe care l-a interpretat în seria ”Die Hard/ Greu de ucis”

Bruce Willis s-a impus la Hollywood cu roluri în filme de acţiune, precum ”Ultimul samaritean", "Pulp Fiction" şi "Şacalul", dar a putut fi văzut, de curând, în filmul de acţiune "Eroi de sacrificiu/ The Expendables", de Sylvester Stallone. În ciuda faptului că a avut numeroase apariții și este adorat de milioane de oameni din toate colțurile lumii, există și lucruri mai puțin știute despre marele actor.

Bruce Willis s-a născut în Germania

Bruce Willis este, fără doar și poate, unul dintre cei mai apreciați actori din America, însă potrivit biografiei sale, acesta s-a născut în Germania. Mama lui, care avea origini germane l-a cunoscut pe tatăl acestuia, un soldat american, în vestul țării. Astfel, pe 19 martie 155, Bruce Willis se năștea la o bază militară din Idar - Oberstein, Germania. Părinții lui au decis, însă, să vină în America abia atunci când actorul avea doi ani și s-au stabilit în New Jersey.

Marele actor era, în copilărie, bâlbâit

În ciuda faptului că este un actor extrem de îndrăgit în toate colțurile lumii, Bruce Willis a mărturisit, la un moment dat, că în copilărie se bâlbâia teribil. Până la vârsta de nouă ani, el s-a luptat să scape de această problemă și a reușit, după cum mărturisea chiar el. "Eu fac parte dintre persoanele care au reușit să scape de această pronunție neclară. Toți avem un anume defect de vorbire. Asta ne și deosebește. În liceu am avut ocazia să lucrez cu un terapeut în domeniu, care mi-a indicat ce exerciții trebuie să fac. Când urcăm pe scenă nu mă bâlbâiam. Acesta a fost un adevărat miracol", povestea el în cadrul unui interviu.

Bruce Willis a fost surd în timpul filmărilor pentru ”Die Hard”

Actorul american Bruce Willis şi-a pierdut parţial auzul, după ce a tras cu arma foarte aproape de ureche la filmările pentru seria "Greu de ucis/ Die Hard". Informația a fost dezvăluită chiar de fiica cea mare a vedetei, Rumer, care i-a luat apăraeea atunci când s-a confruntat cu diferite probleme în timpul unor interviuri: ”Cred că o parte din problemele sale din interviuri sunt cauzate de faptul că nu aude foarte bine... el a tras cu arma foarte aproape de ureche la filmările pentru «Greu de ucis», aşadar şi-a pierdut parţial auzul”, povestea ea în cadrul unui interviu pentru contactmusic.com.

Bruce Willis a fost căsătorit cu Demi Moore

Bruce Willis este dublu câștigător al premiului Emmy, laureat al premiului Globul de Aur și de patru ori nominalizat la Premiul Saturn. Deși este apreciat de o mulțime de oameni din toate colțurile lumii, puțini sunt cei care știu că actorul a fost căsătorit cu actrița Demi Moore. Cei doi au împreună trei fiice, însă mariajul lor s-a încheiat în 2000, după 13 ani de căsnicie. Din 2009, Bruce Willis este căsătorit cu fotomodelul Emma Heming, cu care are două fiice.

Bruce Willis a oferit un milion de dolari pentru capturarea lui Osama bin Laden

În 2005, Bruce Willis a anunțat că oferă un milion de euro persoanei sau persoanelor care îl vor captura pe unul dintre liderii rețelei teroriste Al-Qaida. Astfel, acesta a luat apărarea armatei americane și a oferi bani persoanelor care oferă informații pentru capturarea unuia dintre liderii de atunci ai rețelei teroriste, precum Osama bin Laden, Ayman Al-Zawahiri ori Abu Mussab Al-Zarqani.

Bruce Willis a devenit celebru în 1985, odată cu apariţia în serialul de televiziune câştigător al unui premiu Emmy "Maddie şi David". Apoi, el s-a impus la Hollywood cu roluri în filme de acţiune, precum celebra serie "Greu de ucis", "Ultimul samaritean", "Pulp Fiction" şi "Şacalul". Actorul american a putut fi văzut, de curând, în filmul de acţiune "Eroi de sacrificiu/ The Expendables", de Sylvester Stallone.

Pe lângă rolurile sale actoricești, Willis a produs ”Hostage” și ”The Whole Nine Yards” și a fost producătorul executiv pentru ”Breakfast of Champions”, o adaptare după best-seller-ul lui Kurt Vonnegut. Împreună cu fratele său, David Willis, și partenerul de afaceri Stephen Eads, este co-fondator al Willis Brothers Films, o companie de producție de film cu sediul în Los Angeles.

Sursa: thefw.com, agerpres.ro, adevarul.ro

Credit foto: Profimedia Images