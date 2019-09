Are 83 de ani, dar face amor cu tineri! „Am fost măritată timp de 25 de ani. Acum vreau doar să mă bucur de viață”

O bunică în vârstă de 83 de ani din Statele Unite ale Americii face amor cu tineri care o abordează pe site-uri de dating. Susține că vrea să demonteze că bătrânețea poate fi și interesantă și plină de „aventură”.

O fostă dansatoare, bunica în vârstă de 83 de ani, Hattie Retroage, a povestit că a fost căsătorită timp de 25 de ani și că ea și soțul ei au avut o „viață intimă minunată”.

Acum, că este singură, după ce s-a despărțit de soțul ei, bunica de 83 de ani, din New York, face amor cu bărbați mult mai tineri decât ea.

Bunica a povestit că tinerii din ziua de astăzi sunt diferiți de cei pe care i-a întâlnit ea când era tânără.

„Fac amor cu ei și nu mi-a spus niciunul că vrea să își petreacă viața cu mine”, a spus ea.

Bunica își găsește partenerii de amor pe aplicații de dating precum Tinder, dar are o regulă de la care nu se abate.

„Eu nu îi abordez niciodată. Ei mă abordează pe mine”, a mai spus ea.

În prezent, bunica are o relație cu Shaun, în vârstă de 33 de ani, adică cu jumătate de secol mai tânăr decât ea. Cel mai tânăr partener al ei ar fi avut vârsta de 19 ani.

„Nu sufăr după niciunul, deși inițial am sperat să am o legătură emoțională reală cu un partener. Acum sunt recunoscătoare că la vârsta mea pot să am câți amanți vreau. Scopul meu în viață este să schimb ideea oribilă despre bătrânețe și să demonstrez că aceasta poate fi interesantă și plină de aventură”, a spus ea.