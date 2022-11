Ce a pățit o femeie după ce a născut în taxi, în drum spre spital.

Farah Cacanindin, în vârstă de 26 de ani, a intrat în travaliu în timp ce mergea la spital pentru un control de rutină. Când i s-a rupt apa, a crezut că va reuși să ajungă în timp util la spital. Nu a fost cazul, căci a avut parte de o naștere rapidă și ușoară.

Ce a pățit femeia după ce a născut într-un taxi

În timp ce șoferul a alertat medicii, femeia a adus-o pe lume pe fiica sa, Naia. Câteva zile mai târziu, compania de taxiuri a trimis acasă la Farah factura de 90 de lire sterline – pentru tariful neachitat de 30 de lire sterline plus curățarea mașinii.

Farah a spus: „Înțeleg că am făcut mizerie, dar este puțin obraznic să îmi trimită factura. A fost cea mai rapidă naștere de până acum. Apa s-a rupt la cinci minute de la plecarea ei. Șoferul m-a întrebat dacă vreau să oprească, dar i-am spus să continue, deoarece am crezut că voi reuși să ajung înainte să se nască ea.”

Femeia a născut mai repede decât se aștepta. După ce și-a adus fiica pe lume, Farah a înfășurat-o într-o jachetă și a așteptat sosirea echipajului de ambulanță. „Când am ajuns la spital, moașele așteptau și au fost șocate. A fost suprarealist. Nu am avut ocazia să mă sperii. Lucru amuzant este că firma de taxi este chiar pe strada noastră. Văd mașina în care am născut chiar în fața casei mele.”

