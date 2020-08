Comuna Bătrâna, locul de vis din România unde poți simți Raiul. Aici se numără cea mai mică populaţie din țara noastră

Breb, satul de poveste din Maramureș, cucerit de turiști: ”Am văzut multe poze pe Instagram și am zis să venim și noi. E foarte frumos!”

Bătrâna este comuna cu cea mai mică populaţie din România. Aici mai locuiesc puţin peste 100 de persoane, majoritatea vârstnici.

Nu au dispensar sau medic de familie, iar atunci când au nevoie de tratament sunt nevoiţi să meargă nu mai puţin de 30 de kilometri până în cea mai apropiată comună. Această izolare este însă cautată de tot mai mulţi orăşeni care aleg să îşi cumpere aici case de vacanţă.

"Aș putea sa spun in jur la 15 familii din Banat, in special din Timisoara, au venit si au cumparat fie o gradina, fie o casa, care inr-un viitor apropiat o sa fie pusa in valoare", spune Radu Herciu, primarul comunei Bătrâna.