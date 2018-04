Cum arată Robert Powell, actorul cu chip angelic din ”Iisus din Nazaret” la 73 de ani! Capodopera este la Antena 1, joi și vineri

Filmul Iisus din Nazaret, în regia lui Franco Zeffirelli, 1997, se vede la Antena 1, pe 5 și 6 aprilie, de la orele 22:45. De aceea, dacă ai fost cucerită de chipul angelic al actorului britanic Robert Powell îți propunem să descoperi cum arată acum, la 73 de ani.

S-au scurs nu mai puțin de 41 de ani de la premiera capodoperei, însă ”Iisus din Nazaret”, filmul care a debutat la Rai 1, pe 27 martie 1977, a devenit o tradiție de Paște, motiv pentru care încă reușește să țină în fața televizoarelor milioane de oameni.

Personajul principal este interpretat de nimeni altul decât Robert Powell, care a fost considerat perfect pentru rolul lui Iisus. Se spune că acesta s-a contopit atât de bine cu rolul lui Iisus, încât oamenii care îl vedeau în viața de zi cu zi îl venerau și îi cereau binecuvântarea, după cum povestea chiar el revoltat la acea vreme: ”Niciodată nu am încetat să spun și să repet întregii lumi încă din 1977 că eu nu sunt Iisus Hristos. Sunt doar un actor britanic și un comedian. M-am săturat să văd poze afișate în locuri sfinte sau te miri unde. Eu doar am jucat într-un film pentru a-mi câștiga existența. Ardeți pozele cu mine și venerați-L doar pe adevăratul Dumnezeu! Eu sunt doar un actor”, Robert Powell în urmă cu mai mulți ani.

Acum, însă, actorul a ajuns la 73 de ani, nu a mai reușit să prindă un rol atât de important, însă se bucură din plin de viața de familie. El este căsătorit cu actrița Barbara Lord (Babs Powell) din anul 1975 și au împreună doi copii, o fată și un băiat.

De-a lungul timpului, Robert Powell a putut fi urmărit și în alte producții, care însă nu s-au mai bucurat de succes total precum ”Iisus din Nazaret”. Acesta a jucat în serialul dramatic “Holby City”, produs de BBC One, în serialul “The Detectives/ Detectivii”, și în drama ştiinţifico-fantastică “Doomwatch”. De asemenea, el este posesorul unei voci inconfundabile, motiv pentru care a fost ales narator al mai multor documentare istorice ca “World War II in HD Colour/ Al doilea Război Mondial în culori HD”, “Hitler’s Bodyguard/ Bodyguardul lui Hitler”, “The Story of the Third Reich/ Povestea celui de-al treilea Reich” şi “Secrets of World War II/ Secretele celui de-al doilea Război Mondial”.

Ultima sa apariție pe micile ecrane a fost în urmă cu 5 ani în calitate de narator pentru un film documentar numit “The Bible/ Biblia”.

