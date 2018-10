Fantastic! Cum arată trupul femeii care și-a scos 6 coaste pentru a arăta ca o supereroină

Pixee Fox, o tânără de 27 de ani, a dus dorința de a se încadra în normele de frumusețe absoluă la un nivel șocant: și-a scos chirurgical 6 coaste, pentru a obține o talie de viespe, asemănătoare idolului ei, Femeia Fantastică.

Suntem asaltați de imagini în care ne este băgat pe gât noul ”ideal feminin”. La TV, în mediul online, pe stradă, în reviste, peste tot vedem poze cu femei perfecte. Nu e de mirare că tinerele din ziua de astăzi sunt din ce în ce mai preocupate de aspectul fizic.

Pixee Fox nu a lăsat nimic să-i stea în calea frumuseții. Tânăra își dorește să arate ca Femeia Fantastică, iar pentru asta are nevoie de o talie de viespe. Anatomia, însă, o încurca. Așa că a luat măsuri. După o serie de intervenții chirurgicale foarte scumpe, aproximativ jumătate de milion de lire sterline, Pixee a rămas fără 6 coaste.

Degeaba arăți bine dacă nu văd și alții, nu? Paginile de social media ale lui Pixee s-au umplut de fotografii cu noul ei corp. Reacțiile au apărut imediat. Tânăra a ajuns vedetă în mediul online.

“Mă consider un experiment în carne şi oase. Practic, sunt un pionier în industria frumuseţii. M-am născut ca să forţez limitele chirurgiei estetice, sunt singura femeie care şi-a scos şase coaste”, a mărturisit Pixee.

În prezent, talia tinerei are 41 de centimetri. Ea spune că nu are de gând să se oprească din micșorat până nu doboară recordul mondial, de 38 de centimetri. Pentru asta, este dispusă să poarte un corset special, despre care spune că “este colivia mea. Îmi protejează organele, funcţionând ca un înlocuitor pentru cele şase coaste scoase”.

Cu toate acestea, Pixee a declarat faptul că nu a fost fana modelărilor cu ajutorul bisturiului: “De mică am avut o latură artistică. Ca să fiu sinceră, dintotdeauna am fost împotriva operaţiilor estetice. Cu toate astea, nu pot să spun că nu-mi plăcea cum arătam, dar am avut tot timpul în minte altă imagine. Ştiam că trebuie să fiu altfel”, a mai spus ea.