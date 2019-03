A apărut o nouă orientare sexuală! Cum este definită autosexualitatea 

În ciuda faptului că mulți dintre oameni au tendința să creadă că există doar două identități sexuale - heterosexualitate și homosexualitate, adevărul este altul. Potrivit oamenilor de știință, printre identitățile sexuale se numără și autosexualitatea.

Deși nu se vorbește foarte mult despre autosexualitate, aceasta este definită prin faptul că o persoană este atrasă sexual de propria persoană. De cele mai multe poate să fie însoțită de autoromantism, care înseamnă că un om percepe relația cu sine drept una romantică.

Astfel, autosexualitatea este definită prin faptul că felul în care arăți și propriul trup nud îți provoacă dorință sexuală. Poate, de asemenea, să fie definită, prin faptul că simți „fluturi în stomac” când te gândești la propria persoană, că te încântă ideea de a petrece timp singur. Ba mai mult, oamenii care sunt autosexuali au tendința să se autosatisfacă gândindu-se la propria persoană. Cu alte cuvinte, este tot ce simte o persoană atunci când se îndrăgostește. Însă sentimentele sunt îndreptate spre propria persoană.

Ghia Vitale este autosexuală și autoromantică, iar din luna martie a anului 2017 este logodită cu sine.

”Definiția mea pentru autosexualitate este să fii atras de propria persoană. Am fost atrasă de mine de când am devenit conștientă că există atracție sexuală. Îmi amintesc că aveam în jur de 7 ani atunci când m-am uitat pentru prima dată în oglindă și am simțit atracție. Nu am auzit însă termenul de autosexual până când nu am terminat facultatea, în 2013. Atracția pe care o simțeam față de mine mi-a provocat sentimente de confuzie uneori, însă din momentul în care am aflat despre autosexualitate, m-am bucurat că există un termen pentru experiența mea. (...) Înainte de asta, am avut sentimente de natură romantică și dorință sexuală pentru mine, însă am presupus întotdeauna că trebuie să fii cu o altă persoană pentru ca societatea să te valideze. Acum realizez că relația mea cu mine este la fel de validă ca orice altă relație”, a povestit Ghia Vitale.