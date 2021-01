De ce elimină Disney desenele Peter Pan, Dumbo și Pisicile Aristocrate din grila pentru copiii sub 7 ani

Printre operele disponibile pe platforma Disney+, unele care datează din anii 1940 sau 1950, promovează stereotipuri rasiale.

Mai multe filme clasice, precum "Dumbo" (1941), "Peter Pan" (1953), "The Aristocats" (1970), "Lady and the Trump" (1955) sau serialul TV "Swiss Family Robinson" (1974) au fost precedate de acest avertisment din noiembrie 2019 în Statele Unite unde platforma a fost lansată în aprilie 2019. Mesajul evoca atunci simplu "reprezentări culturale datate".

În iunie, platforma HBO Max a retras temporar difuzarea filmului "Pe aripile vântului", în plină mişcare de protest faţă de rasism şi violenţele Poliţiei care vizau persoanele de culoare în SUA. Filmul, lansat în 1939, este considerat de numeroşi profesori universitari drept un instrument al revizionismului sudic. Prezintă în special o versiune romantică a Sudului şi o viziune edulcorată a sclaviei. Pentru HBO Max, a menţine acest film în catalogul său "fără explicaţie şi denunţarea acestei reprezentări ar fi iresposabil", au spus reprezentanţii platformei.