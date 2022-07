Doi tineri au cumpărat o casă și s-a apucat să renoveze când a descoperit o ușă „secretă” în podea. Peste ce au dat

Când au reușit să își cumpere prima lor locuință, tinerii au fost mai mult decât încântați și, nerăbdători, s-au apucat imediat să facă lucrări de renovare și amenajare. Totuși, în niciun moment nu s-au așteptat să treacă printr-o expriență bizară. Cei doi au descoperit sub podea o ușă „secretă”, sub care se afla un lucru ce le-a dat fiori din plin.

Doi tineri își renovau casa atunci când au descoperit sub podea ceva ce le-a dat fiori

Aceasta este incredibila situație prin care au trecut Cassidy Casale și Eton Marritt, ambii în vârstă de 24 de ani, din Ontario (Canada). Fericiți că și-au văzut visul devenit realitate, îndrăgostiții s-au apucat imediat să renoveze și să facă reparații în locuință. Totuși, în timp ce spărgeau podeaua, au dat peste o ușă „secretă” ce ascundea ceva complet neașteptat, ce le-a dat fiori. Cei doi au găsit oase de mari dimensiuni și acest lucru i-a pus imediat pe gânduri.

Curioși din fire, aceștia au continuat să exploreze locuința și au mai găsit și alte obiecte misterioase, printre care și numeroase ziare din anii 1960. Acesta a fost momentul în care tinerii au înțeles că poate casa lor ascunde un secret.

„Casa noastră nu are un subsol, doar un spațiu destul de îngust sub podea. Am lăsat oasele fix acolo unde le-am găsit, ca să ne asigurăm că nu deranjăm ceva. Până în această zi nu știm cum au ajuns acolo. Nu există căi de acces din exteriorul casei către acest loc, totul este înconjurat de zid de piatră. Unele dintre oase aparțin în mod clar unor rozătoare, dar printre ele se afla și unul destul de mare, bizar de mare, ce semăna izbitor de mult cu unul uman”, a dezvăluit tânăra, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Cei doi proprietari ai locuinței au apelat apoi la ajutorul unui arheolog pentru a elucida misterul. Se pare că era vorba fie despre oasele unei gâște, fie despre oasele unei lebede.

„Unii spun că această locuință ar fi fost construită peste pasăre și astfel a ajuns acolo. Totuși, oasele sunt incredibil de bine conservate, judecând după faptul că au în jur de 130 de ani”, a mai adăugat tânăra.

Totuși, descoperirile făcute nu i-au descurajat pe tineri. Aceștia au continuat renovările, pentru a se putea muta cât mai curând în noua lor locuință.

