Donator mobil de spermă, la 62 de ani. ”Mă rezolv în spatele mașinii, apoi duc seringa, femeile sunt bucuroase!” Are 65 de copii, alți 14 pe drum. ”Mă opresc la 100”

Clive are 62 de ani, este fost profesor de matematică și colindă întreaga Anglie într-o manieră mai ciudată, fiind donator mobil de spermă. Adică se prezintă acolo unde este solicitat, cu a sa mașină. În ea se autosatisface, apoi duce seringa doritoarelor. Are trei copii ai lui, nouă nepoți, 65 concepuți într-o astfel de manieră, alți 14 pe drum. Totul este gratis, nu percepe niciun ban, în timp ce clincile specializate percep 6.000 de lire sterline. ”Mă voi opri la 100”, spune

Clive - nu dorește să-i apară și numele de familie - e fost prof de mate. Subiect de documentar, lumea vorbește în toată Marea Britanie despre el. Nu e pervers, poliția nu a înregistrat, până acum, nicio plângere pe numele său. Este donator mobil de spremă!

Clive domiciliază în Burton, Staffs. La 62 de ani e căsătorit, are trei copii și nouă nepoței. Dar colindă regatul pentru...a ajuta femeile să rămână gravide. ”Am început prin a pune un anunț pe facebook. Tot acolo am postat și dovezile medicale, pentru a arăta că sunt perfect sănătos”, începe el povestea. ”De la 35 de ani încolo medicii spun că e periculos să accepți de la un donator, iar de la 45 nu mai ești primit la nicio bancă de spermă”, așa că a decis să lucreze pe cont propriu. Merge cu dubița sa. Acolo se autosatisface, apoi duce seringa. ”E mai bine să nu ne cunoaștem mult, să nu ne implicăm. Două treimi din cei care l-au solicitat au fost parteneri de același sex. Apoi cupluri heterosexuale sau femei singure. Am ajuns și la 16 acțiuni într-o singură lună”, afirmă.

Face totul gratis. Știe că dacă ar cere bani ar fi ceva ilegal și poliția ar intra pe fir. Mai mult, cunoaște că orice apel făcut către autorități ar însemna plata unei pensii alimentare. ”Dar, până acum, nu s-a întâmplat așa ceva!” Are 65 de copii concepuți în acest mod. ”Cel mai mult mă bucur când femeia mă sună să-mi spună că este gravidă. Ok, dacă nu rămâne din prima încercare, mă întorc peste câteva săptămâni. A treia parte dintre copii s-au născut imediat. Altă parte, din a doua, în vreme ce pentru unii a fost nevoie de șase încercări”. 14 bebeluși sunt pe drum. ”Nu voi putea face asta la infinit. Vreau să mă opresc la 100”, spune Clive, care păstrează legătura cu copiii cărora le este tată. ”Cu cinci sau șase dintre ei vorbesc constant. Uite, chiar săptămâna trecută unul dintre ei m-a chemat aproape de Liverpool și m-am dus”. Clinicile londoneze cer 6.000 de lire sterline pentru prima inseminare, oferind o șansă de a rămâne gravidă de 1 la 8.

Bernie, unul dintre copilașii lui Clive

Soția n-a văzut cu ochi buni ”afacerea”. ”Nu i-a plăcut, mai ales când a început să citească mesajele de la doritoare. Am stat de vorbă, a înțeles, apoi m-am mai liniștit”.

Acum a devenit subiect de documentar. El și alți trei domni sunt ”Super Sperm Donors”.

Credit foto: Handout / Channel 4