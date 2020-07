„Soțul meu a fost iubita mea!”. Două femei îndrăgostite una de alta s-au căsătorit ca mire și mireasă! Galerie foto

După doi ani de relație cu Elan, cu doar o săptămână înainte de a se logodi, Chase i-a dezvăluit că simte că nu s-a născut cu genul corect.

„Mama e, de fapt, tata, iar tata e, de fapt, mama!”. Un bărbat este însărcinat cu soția lui! „Dragostea-i dragoste!” - FOTO

„Ne relaxam în pat când mi-a spus. Nu m-a surprins. Noi am fost oricum mai mult ca un cuplu femeie-bărbat. Nu am vrut să amânăm nunta. Am fost foarte nerăbdători. Ne-am logodit în aprilie și ne-am căsătorit în august. Ne-am căsătorit înainte de tranziție, dar când Chase era hotărât deja să devină bărbat”, a spus ea.

Cei doi au povestit că unii dintre apropiații lor nu au avut cele mai plăcute reacții și că uneori primesc comentarii negative pe internet, pe care le șterg.