Ea este femeia care vrea să aibă trei sâni: „Visez să arăt așa! Bărbații sunt înnebuniți când mă văd” - Foto

O tânără de 25 de ani, vedetă pe YouTube, vrea să își schimbe radical corpul. Femeia se pregătește să își implanteze un al treilea sân. Ca să strângă bani pentru operație, care nu este deloc ieftină, și-a deschis o pagină de strângere de fonduri. Cât trebuie să cotizeze oamenii pentru ca ea să își îndeplinească visul?

Alisha Hessler, sau Jasmine Tridevil, așa cum este cunocută de fanii ei, este vedetă pe YouTube dintr-un motiv bizar: vrea să aibă trei sâni. Din 2014, Alisha poartă o proteză, dar acum spune că s-a săturat să piardă ore întregi, în fiecare zi, cu procesul de atașare a...anexei.

Într-un interviu acordat publicației The Sun, ea a spus:

„Inițial, nu am luat în serios silueta cu trei sâni. Din momentul în care am început să port proteza, totul s-a schmbat. Am ajuns să visez să arăt așa, este foarte senzual. Bărbații sunt înnebuniți când mă văd pe stradă.”

Tânăra a postat un mesaj pe social media, prin care a căutat un medic estetician dispus să îi creeze al treilea sân. După zeci de refuzuri, tânăra a găsit un chirurg, în Miami Beach, Statele Unite, care îi va îndeplini visul, cu o singură condiție: ca Alisha să primească, înainte de operație, avizul unui psihiatru.

Intervenția chirurgicală nu este deloc ieftină. Alisha are nevoie de 50.000 de dolari, iar pentru a obține fonduri, a apelat, din nou, la social media.

„Chirurgul mi-a spus că va aborda operația cum ar face cu o pacientă bolnavă de cancer, adică va încerca o reconstrucție. În prima etapă, va insera un dilatator de țesut. Când pielea va fi întinsă atât cât trebuie, va fi pus și implantul. Va urma un mini implant, pe post de mamelon și, în ultima etapă, îmi va tatua o areolă.”

Alisha susține că nu va renunța la implantarea celui de-al treilea sân, indiferent de reacțiile și cometariile negative pe care le primește de la fani și chiar de la familie.

„Bunicii mei nu sunt de acord cu ce vreau să fac. Sunt foarte supărați, abia mai vorbesc cu mine. Nici tatăl meu și nici sora mea nu mă încurajează, dar au spus că îmi vor fi alături, indiferent ce voi face cu propriul meu corp.”