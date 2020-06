„Am lovit-o și nu-mi pare rău!”. Calvarul prin care a trecut autoarea cărților „Harry Potter”! Fostul soț al lui J. K. Rowling, declarații năucitoare!

După ce în decembrie şi-a arătat sprijinul faţă de o cercetătoare care a publicat online mai multe mesaje împotriva persoanelor transsexuale, acum J.K. Rowling a sărit din nou în mijlocul controversei pe această temă.

Cum a supărat J.K. Rowling comunitatea LGBT

Autorea cărților „Harry Potter” a comentat un articol apărut pe platforma Devex, intitulat „Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate” (Opinie: Crearea unei lumi post-Covid-19 egale pentru oamenii care au menstruaţie, n.r.).

„«Oameni care au menstruaţie». Sunt sigură că exista un cuvânt pentru aceşti oameni. Să mă ajute cineva”, a notat scriitoarea.