FOTO. Ce nu mai poate face Meghan Markle ca Ducesa de Sussex. Lista este de-a dreptul incredibilă. Numărul 3 este cea mai tare interdicţie!

Acum, când este Ducesă de Sussex şi nu doar o actriţă, Meghan Markle are multe interdicţii, însă aceasta a declarat că ar face orice pentru iubire şi că priveşte totul ca pe o nouă etapă a vieţii sale. Iată ce nu mai are voie să facă soţia Prinţului Harry:

1. Meghan Markle nu mai are voie să dea nici măcar un autograf. Este una dintre cele mai triste veşti pe care fanii ei le-au primit. Şi nu vă gândiţi că o face din răutate, ci din precauţie. Orice figură regească refuza să dea autograf pentru că semnătura lor să nu fie falsificată. Dar, uneori, regula este încălcată.

2. Meghan Markle nu are voie să voteze. Este o activistă şi ar putea fi o problemă existenţială pentru ea în viitor. În plus, nu are voie să se implice în probleme politice. Familia Regală are interzis la probleme politice, dar singura care respecta această regulă e Regina Elisabeta.

3. Nu are voie să meargă la culcare înaintea Reginei. Nimeni nu se duce la somn înaintea Reginei Elisabeta. Până atunci, toţi stau în aceeaşi încăpere şi discuta.

4. Apariţia cu picioarele goale. Experţii susţin că figurile regale apar în public mereu cu dresuri subţiri, culoarea pielii. Este o regulă obligatorie pe care Regina Elisabeta o impune tuturor femeilor din Familia Regală a Marii Britanii. Meghan a apărut în public fără dres de câteva ori, dar este posibil ca ea să nu fi ştiut acest lucru la începuturile logodnei.

5. Meghan Markle nu mai are voie să apară în filme sau seriale. Pentru a se căsători cu Prinţul Harry, aceasta a renunţat la cariera de la Hollywood.

6. Nu mai poate călători singură! Meghan nu mai are voie să plece nicăieri neînsoţită. Fie că e vorba de o zi sau o săptămână! De cele mai multe ori, orice membru al familiei regale îşi face planurile cu multe luni înainte.

7. Nu are voie să aibă conturi pe reţelele de socializare. Deşi era o împătimită a Instagramului şi a Facebook-ului, aceasta ţinându-şi prietenii virtuali mereu la current cu tot ce se întâmpla în viaţa ei, Meghan a trebuit să renunţe la orice formă de comunicare cu fanii săi.

8. Fără SELFIE-uri. Da, este adevărat! Nu o să mai vedeţi niciun selfie cu nouă Ducesa de Sussex, Casa Regală oferind publicului doar imagini oficiale de la evenimente.

