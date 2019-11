Iluzia optică care a făcut furori pe Internet! Ce este de fapt în imagine - FOTO

În imagine apare o fetiță îmbrăcată în negru, care stă în picioare pe o zonă cu iarbă uscată. La prima vedere pare că are picioarele nenatural de lungi și subțiri. Una dintre postările cu această imagine a adunat mii de comentarii ale internauților care au recunoscut că nu și-au putut da seama ce apare de fapt în imagine, decât după ce au citit comentariile care arătau că fetița ține în mână o pungă de popocorn cu o culoare foarte asemănătoare cu iarba pe care stă.

„Eram foarte îngrijorat și mă gândeam că acest copil trebuie să fie salvat și hrănit”, a scris un internaut.

„Mi-a luat 25 de minute să-mi dau seama că ține în mână o pungă de popcorn”, a scris altul.

This photo confused me for a long time. pic.twitter.com/AAHOKq6frT