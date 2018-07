Imagini NU pentru toată lumea. Doamnelor, nu aveţi de ce să fiţi invidioase! Indianul care nu şi-a mai tăiat unghiile din, ATENŢIE!, 1952, a renunţat la ele: "Mă dureau îngrozitor, unele aveau aproape 2 metri"

Femei din lumea întreagă se întrec anual pentru a primi titlul de "cele mai lungi unghii din lume", însă recordul absolut îl deţine un... bărbat! În vârstă de 82 de ani, indianul a intrat în Guiness Book după ce şi-a dedicat ani de zile pasiunii sale

Născut în 1938, în oraşul Pune din India, Shridhar Chillal a devenit cunoscut în întreaga lume ca bărbatul cu cele mai lungi unghii din istorie. Indianul nu şi le-a mai tăiat pe cele de la mâini, ATENŢIE!!!, din anul 1952, acestea ajungând să măsoare chiar şi aproape doi metri lungime!

Bărbatul a declarat că după deceniile în care s-a luptat cu greutatea unghiilor a rămas cu incapacitatea permanentă de a-şi deschide palma şi de a-şi mişca degetele.

''Am dureri. La fiecare bătaie a inimii toate cele cinci degete, încheietura, cotul şi umerii mă dor foarte tare şi am mereu o senzaţie de arsură la vârful unghiei'', le-a mărturisit el reprezentanţilor Guinness World Record.

Conform celor de la ABC.ES , la cea mai recentă evaluare, unghiile de la mâna lui stângă măsurau, împreună, 909.6 cm: “Erau foarte fragile iar noaptea mă trezeam mereu pentru a mă asigura că nu m-am aşezat pe ele”, a povestit Shridhar.

Întreaga “ceremonie” a manichiurii speciale a avut loc în muzeul “Ripley’s Believe It or Not” din New York, acolo unde impresionantele unghii au şi fost expuse.