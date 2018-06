Incredibil! A născut în dimineața nunții surorii ei, iar patru ore mai târziu lua parte la marele eveniment! Mărturisirile incredibile ale unei mame eroine: ”A fost un moment emoționant!”

O femeie în vârstă de 27 de ani, care era însărcinată și care urma să fie domnișoară de onoare la nunta surorii sale, a avut parte de surpriza vieții ei.

Emily Chell, în vârstă de 27 de ani, din Marea Britanie, se pregătea să ia parte la nunta surorii ei, însă totul a luat o întorsătură neașteptată. Cu câteva ore înainte de nuntă, însă, ea a intrat în travaliu, chiar în timp ce stătea în hotel.

Tânăra domnișoară de onoare a fost dusă de urgență la spital, unde a născut un băiețel perfect sănătos, ce va purta numele Brody Barratt. Totul s-a petrecut în ziua nunții, la șapte dimineața, iar cinci ore mai târziu, ea a mers la nunta surorii ei. Și nu e glumă. Pentru că n-a vrut sub nicio formă să rateze nunta surorii ei, ea a luat parte la marele eveniment. Nu a mers singură, ci însoțită de fiul ei, proaspăt născut și soțul ei, Brett Simcock, în vârstă de 29 de ani.

Micuțul Brody a venit pe lume cu trei săptămâni mai devreme.

”A fost o naștere naturală și am fost norocoasă că n-au apărut complicații, motiv pentru care am putut să particip la nuntă. Am plecat din spital la patru ore de la naștere. M-am schimbat și am ajuns să fiu alături de sora mea. A fost un moment foarte frumos.”, a povestit femeia.