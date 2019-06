Două femei din India au fost rase în cap după ce s-au opus violului

Două persoane din statul Bihar, India au fost arestate după ce au ras în cap două femei. Acest gest a fost făcut ca pedeapsă pentru că acestea s-au apus violului. Poliția declară că au fost implicate cinci persoane.

Grupul în cauză, care includea și un oficial, le-a atacat pe cele două femei cu intenția de a le viola. După ce acestea s-au apus, indivizii le-au ras în cap în fața întregului sat.

"Am fost bătute cu bastoane foarte rău, am răni pe tot corpul, iar fiica mea are și unele leziuni", a spus mama.

Geeta Pandey, jurnalistă BBB, adaugă faptul că tentativă de viol este o crimă sexuală, însă atacul ulterior, tunsoararea capetelor femeilor și parada acestora prin sat este o afirmație a puterii masculine într-o comunitate, adânc înrădăcinată în patriarhie.

Ceea ce este și mai îngrijorător este faptul că mulțimea agresantă a fost condusă de un oficial guvernamental, un reprezentant ales, al cărui loc de muncă este să aibă grijă de bunăstarea poporului său.

