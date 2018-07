Infertilitatea - o problemă majoră a cuplurilor din ziua de azi

Infertilitatea reprezinta in momentul de fata o problema destul de serioasa cu care se confrunta numeroase cupluri din tara noastra.

Raportat la Romania, studiile confirma ca una din 6 persoane cu varsta reproductiva sufera de infertilitate. Aceasta problema a cuplului se refera la imposibilitatea de a obtine o sarcina dupa 1 an de raporturi sexuale neprotejate. Foarte important de precizat totusi, este faptul ca desi sunt de lunga durata urmate sub stricta supraveghere respectiv consecventa, tratamentele pentru infertilitate la femei si la barbati pot avea rezultate pozitive.

Conform statisticilor, cauzele ce au in prim plan infertilitatea sunt in proportii egale: atat feminine cat si masculine

Infertilitatea feminina intalnita la aproximativ 35% din cazuri, se refera la:

diverse patologii ale ovarului care pot explica lipsa ovulatiei

trompe uterine infundate ori distruse (atunci spematozoidul nu poate ajunge la ovar si deci o sarcina nu se poate obtine)

prezenta a unor fibroame voluminoase (sau prezenta unor pereti despartitori intrauterini)

Astazi, in functie de istoricul medical al femeii, medicul ginecolog poate efectua o serie de tipuri de teste (examinare pelvina, testul Papanicolau) de la cele mai simple (teste de sange) la cele mai complexe care indica probleme de infertilitate sau chiar perioada de fertilitate.

Infertilitatea masculina diagnosticata in circa 35% din cazuri incepe de la calitatea spermei si ajunge pana la cauze genetice si stil de viata nesanatos. Lichidul seminal poate contine spermatozoizi intr-o concentratie insuficienta sau mobilitate si aspect anormale. Analizele de fertilitate la barbati (spermograma si si spermocultura) investigheaza atat cantitatea cat si calitatea spermei. Daca investigatiile indica suspiciuni, atunci medicul specialist indruma pacientul catre un urolog care sa investigheze si alte posibile cauze.

Din fericire, procedurile medicale care implica tehnicile de reproducere asistata au din ce in ce mai mult succes si in tara noastra si au in vedere urmatoarele directii:

supraveghere si medicamente pentru stimulare ovariana

FIV -fertilizare in vitro

inseminare intrauterina

Cu numeroase cazuri la activ, medicii au constatat faptul ca exista solutii pentru infertilitate, indiferent de care parte a cuplului exista problema. Cuplurile in care femeia are varsta sub 35 de ani trebuie sa se prezinte la medicul specialist in infertilitate dupa un an de incercari nereusite. De retinut este ca fertilitatea scade odata cu cresterea varstei femeii. Asadar intre 35-40 ani ea trebuie sa se prezinte la medic dupa 6 luni de incercari, iar la peste de 40 de ani dupa 3 luni.

In acelasi timp, in situatia in care se vorbeste despre cauze de infertilitate mixta (cand cei doi membri ai cuplului prezinta fiecare cate o anomalie care interfereaza procesului natural de fertilizare), este esentiala consulatrea unui medic specialist si inceperea unui plan, respectiv o schema de tratament. Tratamentul este individualizat pentru fiecare cuplu in parte si depinde de: varsta materna, cauze, durata si nu in ultimul rand, starea generala de sanatate.

O educare a pacientilor in intelegerea cat mai buna a functionarii aparatului reproductiv, a problemelor ce tin si pot afecta in mod direct fertilitatea, precum si optiunile de tratament vin in completarea unui plan cu reala rata de succes. Mai mult decat atat, pe langa abordarea sincera si extrem de rationala care sustine succesul unui tratament cu medicamente fiv (fertilizare in vitro), cuplurile aflate in nevoie pot si au parte inclusiv de suport psihologic.