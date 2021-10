Joan Schnelzauer și Maria Solodar au avut parte de cea mai luxoasă nuntă din Rusia. Suma colosală cheltuită pentru ziua cea mare

Maria și Joan sunt amândoi antreprenori de profesie și au decis să se căsătorească în Zambia, într-o ceremonie fastuasă, care a avut loc lângă Cascada Victoria. Ceremonia i-a costat pe cei doi miri 3 milioane de dolari.

Evenimentul a durat mai mult decât în poveștile cu prinți și prințese, prelungindu-se de-a lungul a cinci zile. Într-una din serie, invitații au fost serviți cu delicatese africane, au avut caviar la discreție și s-au putut bucura de o petrecere pe cinste, dar și de activități precum safari și rafting.

Nunta lor a fost declarată nunta anului

Mireasa a decis să aibă la nunta ei cei mai buni bucătari și experți în organizarea acestui tip de eveniment și nu a deranjat-o să le plătească tuturor biletele de avion.

Ceremonia din mijlocul naturii nu doar că i-a făcut pe invitați să se minuneze de frumusețea evenimentului și cât de bine a fost organizat, dar i-a ajutat pe miri să își creeze cele mai frumoase amintiri din ziua nunții lor.

Cine sunt cei doi miri care și-au permis o nuntă atât de luxoasă

Joan, în vârstă de 33 ani, este un antreprenor și om de afaceri internațional, care are sediul la Luxembourg. El s-a ocupat de băuturile care au fost aduse la eveniment, optând pentru cele mai bune vinuri din Franța.

Maria are o firmă care face rucsacuri și le vinde pe piața din Ucraina, unde a devenit foarte faimoasă. Povestea ei de succes este acum una dintre cele mai cunoscute din Rusia.

Frumoasa mireasă a purtat o rochie superbă, marca Vera Wang, iar apoi și-a schimbat rochia cu una croită de Zuhair Murad.

Evenimentul anului sau chiar al secolului

Reporterul Komosmolskaya Pravd, prezent la nuntă, a declarant: “Absolut totul a trebuit să fie trimis cu aeronave private din Rusia către Africa de Sud, de la decor până la veselă”.

“Nu am vrut niciodată o nuntă grandioasă. Nu sunt adepta unei ținute extravagante și a machiajului excesiv, nu e stilul meu. Am ales prima rochie care mi-a ieșit în cale, iar pe cea de-a doua am cumpărat-o fără să o probez. Să facem o asemenea sărbătoare din nimic, în mijlocul deșertului, înseamnă că avem talent”, a povestit Maria.

Fiecare invitată a avut propriul make-up artist care a ajutat-o să arate impecabil pentru eveniment. De asemenea, somelieri și bucătări de seamă au pregătit băuturile și meniurile alese pentru toate momentele zilei.

La nuntă au cântat Helena Segara, Damien Sargues și trupa Ivanushki International.

“Evenimentul a fost organizat în așa fel încât toată lumea a plâns”, a mai adăugat Maria, frumoasa mireasă, potrivit Daily Mail.

