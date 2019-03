Un bunic a pus o jucărie pentru adulți lângă portretul soției lui decedate! Nepotul a vrut să intre în pământ de rușine - Foto

Un bunic a pus o jucărie pentru adulți pe post de vază cu flori, lângă portretul soției lui decedate. Nepotul său, căruia îi aparține jucăria, a vrut să intre în pământ de rușine când a văzut micul altar făcut de bătrân în memoria bunicii.

Nepotul bătrânului l-a vizitat pe acesta, în Japonia, și a vrut să se roage pentru bunica lui la micul altar făcut de pensionarul îndoliat.

În afară de portretul bunicii și alte fotografii, flori, urna cu cenușa ei, precum și mici gustări, nepotul bătrânului a observat și un detaliu care l-a rușinat – o jucărie pentru adulți, primită de el, folosită pe post de vază.

„Bunica a murit anul trecut, așa că am vrut să spun o rugăciune pentru ea. Astfel, am văzut jucăria pentru adulți este folosită de bunicul meu pe post de vază, la micul altar pe care l-a făcut în amintirea bunicii. Eu am primit acea jucărie pentru adulți de la colegii mei, care au vrut să facă o glumă re rămas bun, după ce am părăsit un loc de muncă”, a povestit nepotul.

Tânărul a mai povestit că a reușit să ia jucăria pentru adulți de acolo și să o arunce.

Însă, el a precizat că nu l-a lăsat inima să îi spună bunicului său ce gafă a făcut.