Maria Ghiorgiu, profeție INCREDIBILĂ. „Mi s-a arătat Maica Domnului și mi-a spus: România va fi...”

Maria Ghiorghiu dezvăluie un episod incredibil care i s-a petrecut zilele trecute. Celebra prezicătoare de la Colectiv a vorbit despre o întâlnire pe care a avut-o în vis cu Maica Domnului și felul în care aceasta i s-a arătat.

„În aceasta dimineata , treaza fiind ,vad stand in pat cu ochii inchisi, vad mai sus de plafonul care nu mai exista, pe Însuşi Maica Domnului, Pururea Prea Curata Fecioara Maria.

Maica Domnului avea vesminte din lumina alba ,orbitor de stralucitoare.

Maica Domnului statea la partea de jos a unei flori mari albe si stralucitoare foarte.

Era o floare de lumina aba,ce se asemana ca forma cu floarea de păpădie.

Maica Domnului statea in floarea de lumina alba,dar la partea de jos si plangea cu râuri de lacrimi.

Brusc, ceva minunat se întampla.

Maica Lui Dumnezeu urca cât am clipi din ochi, în mijlocul florii de lumina alba si stralucitoare, exact în nucleul florii.

In aceasta clipă fratilor,fiecare raza de lumina alba , se transforma în Tricolorul României Sfinte. Acum nu mai exista floarea din lumina alba ,ci exista o floare cu raze din Tricolorul Romaniei.

Maica Domnului Îşi facuse locas in mijlocul florii tricolor, in inima Romaniei sfinte.

Acum MAICA LUI DUMNEZEU era in mijlocul florii tricolor , în inima Romaniei Sfinte.

Razele acestei flori imense aveau culorile : rosu,galben si albastru. In centrul florii cu raze tricolore, chiar in nucleul florii,sta MAICA LUI DUMNEZEU in vesminte albe si stralucitoare ,si plange cu râuri de lacrimi.

Pe bratele MAICII LUI DUMNEZEU sta un singur cuvant ,scris cu litere mari si albe.

Acest cuvant era:



"R O M A N I A !"



MAICA DOMNULUI în mijlocul florii cu raze tricolore si cu ROMANIA pe bratele Sale.

De ani de zile spunem :

"Romania este Gradina Maicii Domnului !"



În acest moment insă,putem spune cu totii ca Romania este GRADINA MAICII DOMNULUI,este ROMANIA DUHULUI SFANT.

Asadar fratilor, sa ne bucuram că suntem Poporul ales ca sa-L primeasca pe IISUS HRISTOS FIUL LUI DUMNEZEU, in cea de-a doua venire pe Pămant,in ROMANIA DUHULUI SFANT.

Sa ne bucuram fratilor ,că MAICA DOMNULUI Îsi are RAIUL SFANT, în ROMANIA DUHULUI SFANT.

Sa multumim MAICII DOMNULUI pentru toate cate ne-a daruit si ne daruieste,dar si pentru lacrimile-I sfinte pe care le varsa pentru noi Fiii Săi care,păcătuim cu voie si fara voie.

Sa incercam a fi mai buni,mai milostivi si sa ne intarim in Credinta cu orice clipa a vietii noastre. Toate acestea ne vor fi de folos atunci cand ne vom afla in Faţa JUDECATORULUI HRISTOS care ,va hotarâ soarta mantuirii sufletului nostru.

Sa ne iubim Aproapele ca pe noi insine, iar BISERICA LUI HRISTOS sa ne fie prima Casa in care sa mergem, si-apoi in casa noastra de-acasa.

Asa sa ne ajute PREA SFANTA TREIME si MAICA LUMINII,Amin !

Cu dragoste,Maria.”