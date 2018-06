Fenomen SPECTACULOS pe Marte. Întreaga planetă este afectată! NASA se teme că...

Planeta Marte este pe cale să fie acoperită în totalitate de o furtună de nisip uriaşă şi violentă, aceasta întrerupând comunicarea cu unul dintre cele două rovere operaţionale ale NASA care explorează „Planeta Roşie". Inginerii americani se tem că Roverul Opportunity nu va mai putea fi repus în activitate.

Mai mult de un sfert din planeta Marte este deja învăluit de acea furtună, zonele afectate aflându-se într-o beznă completă, a anunţat NASA miercuri, informează AFP, citată de Agerpres.



În două-trei zile, întreaga planetă va fi învăluită de furtună, care va dura probabil mai multe săptămâni.



NASA administrează trei sateliţi pe orbita lui Marte şi doi roboţi aflaţi pe suprafaţa „Planetei Roşii". Cel mai vechi dintre ei, Opportunity, a parcurs peste 45 de kilometri pe scoarţa marţiană începând din 2004 şi este alimentat cu energie furnizată de panouri solare.

Celălalt rover american, Curiosity, funcţionează cu energie nucleară şi a ajuns pe Marte în 2012. Atunci când razele Soarelui nu mai ajung la suprafaţa planetei Marte, Opportunity intră în hibernare. Robotul marţian nu a mai transmis date spre Terra începând de duminică.



„Aşteptăm, ascultăm în fiecare zi, pentru a vedea dacă transmite un semnal", a explicat John Callas, directorul proiectului Opportunity din cadrul NASA.



Problema constă în faptul că robotul american nu poate să rămână în starea de hibernare prea mult timp, acest lucru fiind posibil doar dacă temperatura nu coboară sub valoarea de -55 de grade Celsius. Din fericire, savanţii se aşteaptă ca aceasta să nu coboare sub valoarea de -36 de grade Celsius, întrucât vara se pregăteşte să sosească în curând pe Marte.



„Ar trebui să poată să fie capabil să supravieţuiască furtunii şi să revină la viaţă odată ce atmosfera marţiană se va degaja", a declarat, cu prudenţă, John Callas.



Când Opportunity va ieşi din hibernare, el va putea să îşi încarce bateriile.



Deşi acestea sunt mai vechi de 15 ani, „sunt cele mai bune baterii din Sistemul Solar", a adăugat expertul american. În plus, specialiştii de la NASA afirmă că bateriile roverului Opportunity şi-au păstrat o capacitate de funcţionare de 85%.



Dacă se va trezi la viaţă, Opportunity îşi va confirma statutul de invincibilitate „aproape absolută". Iniţial, misiunea acestui robot urma să dureze 90 de zile.



Miercuri, în California, la centrul de control al programului Opportunity, îngrijorarea inginerilor de la NASA era dublată de curiozitatea ştiinţifică. Astfel de furtuni planetare sunt într-adevăr rare.



Marte este monitorizată permanent de sonde spaţiale, în fiecare zi, de aproximativ 20 de ani, iar astfel de furtuni globale au fost observate doar de 12 ori, a precizat Rich Zurek, coordonatorul ştiinţific al programului de monitorizare a „Planetei Roşii".



Înainte de a trimite astronauţi pe Marte, este esenţial ca specialiştii americani să amelioreze previziunile meteorologice. NASA vrea să poată să anticipeze furtunile de această talie, a căror origine nu este prea bine înţeleasă.



„Vrem să evităm situaţia în care o echipă (de astronauţi, n.r.) lucrează departe de baza ei şi ar fi surprinsă de acest gen de furtuni, pentru că i-ar fi greu să se întoarcă la bază", a explicat Jim Watzin, directorul programului de explorare marţiană din cadrul NASA.