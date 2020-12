Mihai Voropchievici, previziuni numerologice pentru anul 2021. Vor veni momentele eliberării și ale belșugului

Anul 2021 este pregătit să ridice vălul de ceață de pe ochii tuturor, dar condiția este să fi înțes ceva din anul 2020. Acest an care ne-a pus la o grea înțelegere și la o viață pusă pe pilonii unei boli. Mai mult, dragostea față de cei din jur ar trebui să reînvie ca o floare în roua dimineații.

Toate aceste cifre: 2, 4, 6, 8 sunt ani în care apar boli. Şi tu, în anul tău personal, şi cazi într-un an cu număr par atenţionarea cea mai mare trebuie să fie pe sănătate. Noi nu aşteptam. Ştiam că o să fie un an, aşa cum am spus la finalul anului trecut, un an cu molime, dar o molimă de genul ăsta nici prin cap nu-mi trecea. Acum, indiferent în ce condiţii stăm, pentru că încă suntem sub tensiune, nu mai poate orice boală, orice virus, orice furtună, orice vijelie are şi un punct culminant, spune Mihai Voropchievici, potrivit Antena3.

De multe ori se întâmplă să mai fie şi oscilaţii. Cam aşa a fost şi anul acesta. Fiecare popor, dacă nu îşi cunoaşte soarta, nu ştie ce să facă. Întotdeauna, când începi să minimalizezi nişte lucruri, ori din lipsă de cunoaştere, iar în acest an a fost lipsa de cunoaştere a încărcăturii anului, iar ceea ce se întâmplă nu ştie nimeni.