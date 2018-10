Minodora, dezvăluire surprinzătoare la „Stăpânii vedetelor”! „Am crescut într-o familie cu situație precară”

Minodora, una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică de petrecere de la noi, este și o foarte mare iubitoare de animale.

Sâmbătă, de la ora 13.00, în cadrul emisiunii ”Stăpânii vedetelor” prezentată de Andra Trandaș la Antena Stars, artista vorbește despre copilăria și educația ei, dar și despre dragostea față de animale.

Minodora susține că suferă foarte tare atunci când vede animale chinuite și își dorește foarte mult să poată face ceva în acest sens. Ea este convinsă că toate comportamentele agresive sunt preluate de copii de la părinții lor și, dacă micuții ar crește înconjurați de dragoste, ar oferi aceleași sentimente ființelor din jur.

”Eu și cei din generația mea nu am crescut așa. Am tot văzut animale chinuite în fel și chip, mi se pare îngrozitor. Sunt una dintre persoanele care susține drepturile animalelor. La noi în țară, din păcate, sunt probleme și mai grave, drepturile copiilor, de exemplu, ce să mai vorbim de animale! Și e păcat. Am observat, cu durere în suflet, că oamenii s-au răcit, s-au distanțat. Sunt mulți artiști care iubesc animalele, eu cred că am putea face ceva pentru aceste ființe. Atitudinea și comportamentul nostru față de cei din jur și față de animale vin din educație, din ceea ce vedem la părinți. Ce vezi în casă aia faci. Noi am crescut cu animale în casă. Am crescut într-o familie cu situație precară. Dar din ce aveam și cum puteam, îngrijeam și animalele”, mărturisește Minodora în cadrul emisiunii ”Stăpânii vedetelor” de la Antena Stars.

Despre familia ei, dar și despre ființele pe care le iubește și îngrijește cum știe mai bine, Minodora vorbește pe larg sâmbătă, de la ora 13.00, în cadrul emisiunii ”Stăpânii vedetelor” prezentată de Andra Trandaș, la Antena Stars.