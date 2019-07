Momentul incredibil în care o fetiță de trei ani aude vocea mamei ei, cu ajutorul unui aparat auditiv. Reacția copilei te va face să plângi! Video

Fetița, Mila Coult, în vârstă de trei ani, din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, a fost născută cu o boală rară ce i-a împiedicat canalele auditive să se dezvolte complet. Părinții ei au aflat acest lucru abia după ce copila și-a pierdut auzul complet.

„Am lăsat-o la o tabără de fotbal, cu auz perfect, la ora prânzului, iar câteva ore mai târziu, nu mai putea auzi nimic. Am dus-o la spital. Când am auzit diagnosticul, am izbucnit în plâns, gândindu-mă că fetița mea nu mă va mai auzi niciodată spunându-i că o iubesc. Brusc, și-a pierdut auzul complet în urechea stângă și până la 20% în urechea dreaptă”, a spus Lewis Coult, tatăl fetiței, din Clermison, Edinburgh.

Însă, cu ajutorul unui aparat auditiv, medicii au reușit să îi redea fetiței auzul. Momentul în care Mila Coult a primit aparatul auditiv a fost filmat de familia ei, care a publicat imaginile pe internet.

Reacția fetiței când a auzit din nou vocea mamei ei este emoționantă.

„Este insuficient să spun că suntem mândri de ea. A trecut prin tot acest coșmar cu zâmbetul pe buze”, au spus părinții copilei.

Părinții fetiței se tem, însă, că, în viitor, auzul copilei s-ar putea deteriora. În cel mai rău caz, spun ei, fetița ar putea avea nevoie de un implant cohlear.

For anyone who has heard about my last 10 days will be knowing I’ve not been coping well,my wee girl one day went completely deaf and we didn’t know why,I’ve done a lot of proud things in my life but nothing comes close to this video and knowing my wee girl can hear again❤️❤️ pic.twitter.com/T5MSTeHPTx