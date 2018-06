Gafă de proporții la Casa de Pensii din Constanța: ”O echipă tânără, cu experiență în domeniul videochatului!” Cum au explicat autoritățile eroarea care a stârnit vâlvă 

O casă de pensii oferă servicii de videochat. Cel puţin, aşa susţine site-ul instituţiei. Este doar o eroare de proiectare, spun reprezentanţii casei judeţene. Dar vestea despre videochat s-a răspândit rapid şi i-a bulversat pe pensionarii care aşteptau cu totul alte servicii, la coadă.

Pe Google, Casa Judeţeană de Pensii din Constanţa oferă "o echipă tânără, cu experiență în domeniul videochatului" şi promite "profesionalism și seriozitate".

Anunţul i-a luat prin surprindere pe cei care așteptau astăzi în fața ghiseelor, ca să-si rezolve problemele cu pensiile.

”La accesarea cuvintelor cheie "Casa Judeteana de pensii Constanta", CJP Constanta, pe site+ul Google, sub denumirea, atunci cand apar informațiile, sub denumirea și sub site-ul de pensii apărea atașat un text referitor la o firmă de chat. Nu este vorba de un hacker, este vorba despre o eroare de proiectare a site-ului”, a declarat Elena Cozma, inspector în departamentul de Informatică.