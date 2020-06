Cea mai nerăbdătoare suporteriță? Un fotomodel s-a dezbrăcat complet, în fața unui stadion! A fost filmată! „Nu, nu îmi e rușine!” – VIDEO

„Sincer, nu mă așteptam să văd atât de multe reacții. Am tot făcut astfel de pictoriale, în ultimii cinci ani. Nu am nicio problemă să mă dezbrac în spații publice. La stadion am fost între orele 05:00 și 07:00”, a spus modelul, care apare în imagini alături de o minge, ținută de o altă persoană.

Eva Maria nu este singurul fotomodel care obișnuiește să se arate goală, în fața obiectivului, în spații publice. Modelul Marisa Papen a iscat controverse, în martie, pentru că și-a arătat părțile intime la o moschee. Tot ea a iscat controverse și în alte locuri, precum Zidul Plângerii.

În Rusia, suporterilor le va fi permis să meargă la meciuri, în număr mic. Aceștia vor putea ocupa 10% din capacitatea tribunelor, din 21 iunie, după reluarea meciurilor din Prima Ligă Rusă.