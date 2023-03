O tânără și-a comandat o rochie, dar când a vrut s-o probeze a descoperit un detaliu demn de filmele horror! Ce a urmat

O femeie în vârstă de 21 de ani a reușit să facă senzație cu situația complet neașteptată prin care a trecut, la scurt timp după ce și-a comandat o rochie pe un site. Când a vrut să probeze rochia adusă de curier, nu mică a fost surpriza clientei.A pozat totul și a arătat dovezile, iar imaginile au devenit virale.

O tânără și-a comandat o rochie pe internet, dar când a venit coletul și a vrut s-o probeze a trecut printr-o surpriză de proporții. Peste ce detaliu horror a dat

Să faci cumpărături online te poate ajuta să economisești timp, bani și chiar să ajungi să îți cumperi exact haina dorită de tine. Totuși, nu întotdeauna cumpărăturile online sunt o experiență plăcută și de acest lucru s-a convins și Ellie Baxter în vârstă de 21 de ani din newcastle (Marea Britanie).

Atunci când a găsit o rochie pe placul ei, britanica n-a mai stat pe gânduri, ci a comandat imediat obiectul vestimentar, apoi a așteptat cu multă nerăbdare să primească pachetul. A fost extrem de fericită atunci când curierul i-a adus comanda.

Fără să mai stea pe gânduri, Ellie Baxter a pus rochia pe ea, dar nu mică i-a fost surpriza atunci când a observat un detaliu desprins parcă din filmele horror. Deși a dat aproape 50 de lire sterline pe ținută, rochia neagră cu puf albastru venea la pachet cu niște mănuși disporporționate, ce o făceau pe tânără să semene cu un celebru personaj din filmele horror.

Și de parcă asta nu era suficient, rochia a avut o culoare diferită față de ceea ce credea tânăra că a comandat, iar penele au început să se desprindă în doar câteva minute.

„A venit a doua zi coletul și eram foarte încântat. Nici nu m-am uitat atent, doar am pus-o repede pe mine. Brusc, podeaua era plină de pene și mă simțeam de parcă am jumulit un canar. Când am văzut mănușile cu degetele acelea lungi m-am gândit imediat că arăt ca Slender Man. Mă simt păcălită”, a dezvăluit tânăra, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Fără să mai stea pe gânduri, fata a pozat totul și a arătat dovezile pe internet și nu puțini au fost cei care au reacționat imediat. Întâmplarea a devenit virală și a făcut rapid înconjurul lumii.

