„Mi-a băgat mâna între picioare foarte agresiv și extrem de obraznic”. O cunoscută prezentatoare TV, implicată într-un scandal monstru!

Un scandal de proporții a izbucnit de curând în lumea televiziunii. O cunoscută prezentatoare tv a dezvăluit un episod halucinant în care este implicat și un psihoterapeut invitat des la emisiuni tv.

Nebunia s-a declanșat după ce prezentatoarea Dana Oleinic din Republica Moldova a povestit cum a fost supusă uni atac sexual neobișnuit de către un psihoterapeut, care apare des în emisiunile realizate de televiziunile de peste Prut.

”Am evitat mult să vorbesc deschis despre acest subiect și nu am crezut că o să-l fac public vreodată, dar văd că domnul Ghenadie Psihoterapeut Virtos este abordat la modul serios în calitate de psiholog/psihoterapeut și a fost promovat acum câteva minute la TV8.MD, fiind interlocutorul Tatianei Granciuc în cadrul emisiunii Iubește viața, la tv8.

Mă îndoiesc cu tărie de calitățile de psiholog ale lui Ghenadie Virtos, inclusiv de calitățile sale pur omenești. Și o să vă spun ce mă face să cred asta. Scurt – acesta este singurul om care m-a hărțuit sexual, vreodată. Și a avut și tendințe de abuz psihologic în raport cu mine. Am avut nevoie de câteva zile ca să-mi revin, emoțional, după situația pe care urmează să v-o povestesc, cu toate că la prima vedere, aceasta poate fi văzută ca pe o “te niri și hărțuire sexuală îi asta”. Dar nu. Nu este așa.

Fiind cunoscuți de mai mulți ani cu Ghenadie, cu toate că niciodată nu am menținut cu el o legătură strânsă, ci mai degrabă una pur amicală, de cunoscuți, în seara de 7 iunie am fost invitată de el la o petrecere pe care urma să o dea în curtea oficiului său din Chișinău. Am fost informată că vor mai fi niște prieteni comuni și că ar fi bine să vin cu mai mulți colegi de breaslă și, de dorit, persoane publice, vizibile pe sticlă. Cel mai probabil, vroia să-și facă contacte. Mi-am zis mie însămi că e ok, că vrea să-și lărgească “baza de date de eventuali clienți” și propria vizibilitate. Am contactat câțiva colegi atunci, dar acum, mă bucur că nici unul dintre oamenii apelați de mine nu au putut veni. Nu au pierdut nimic altceva decât un spectacol dezolant în care Ghenadie era în centrul atenției. Experimenta, se pare, limitele admisibilului. Doar că le-a depășit. Mult peste admisibil. Nu o să vorbesc despre toate acțiunile lui din timpul acelei serate la care m-am pomenit, dar o să vorbesc despre cum s-a întâmplat acea hărțuire sexuală. Martori au fost Ronin Terente și o prietenă de-a sa, Ana Maria.

În timpul seratei, Ghenadie, care, vâzând că am evitat două sau trei tentative de-ale sale de atingeri cu tentă sexuală, a ajuns să-mi bage mâna-ntre picioare, agresiv și extrem de obraznic.

Imediat după această acțiune, am ridicat tonul vocii și i-am dat de înțeles că este inadmisibil ceea ce a făcut, pentru că ce făcuse el se numește abuz, hărțuire sexuală și se pedepsește conform legii. Replica lui a fost, incredibilă, dragi prieteni: că eu sunt vinovată, pentru că i-aș fi permis. Menționez că nu m-am dat la el și nu i-am dat de înțeles nici verbal, nici gestual prin care să-i creez premizele de a mă hărțui sexual și nici măcar nu eram îmbrăcată provocator. Mi-a repetat că eu sunt vinovată.

Azi am ajuns la concluzia că despre această experiență negativă a mea trebuie să se știe. Concluziile și le face fiecare pentru sine. Eu, una, am rămas dezamăgită de un om în care aveam încredere, cu toate că nu îmi era apropiat. Acest om este psihoterapeut. Este Ghenadie Virtos.

Omul în cauză a mai fost anterior invitat la emisiuniunea Vorbe bune cu Lilu de la Canal 2, iar acum câteva clipe, reiterez, a fost intervievat de Tatiana Granciuc la emisiunea “Iubește viața”, de la TV8. Lumea l-a privit acum la TV și cel mai probabil și-a zis: “Vai, cât de bravo e Ghenadie! Vai, ce adevăr vorbește!”. Dar acest om a săvârșit cel puțin o hărțuire sexuală și cel puțin câteva abuzuri psihologice, că doar la atâtea am asistat.”.

Răspunsul lui Ghenadie Vîrtos a însemnat și recunoașterea faptei:

„Dragă Dana Oleinic,

Apreciez curajul tău de a fi avut inițiativa sa clarificăm acea situație.

Într-adevăr am acționat la limita decenței, ceea ce regret fără rezerve.

Te rog să accepți scuzele mele, dacă le crezi sincere.

Pot spune cu toată responsabilitatea ca nu am făcut acel gest nesăbuit din rea intenție, a fost un joc din care am fi putut ieși ambii în orice moment, având în vedere că s-a petrecut într-un spațiu deschis și în prezența altor persoane de încredere.

Eu voi discuta situația cu mentorul meu pentru a mă asigura că am tras toate învățămintele din acel episod.

Îți recomand și ție, să apelezi la un specialist imparțial pentru a avea beneficiul unei perspective independente asupra celor întâmplate.

Numai bine și puterea sa fie cu tine!”