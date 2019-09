„Secretul pe care mi l-a spus mama pe patul ei de moarte mi-a distrus viața! Am simțit că nu merit să exist”. O femeie, lovită de un adevăr șocant!

O femeie care locuiește în Londra a povestit că viața ei s-a schimbat radical după ce mama ei i-a dezvăluit un secret pe patul ei de moarte. Dacă prima veste a șocat-o, cea de-a doua veste a dărâmat-o complet.

Femeia, Louise, acum în vârstă de 48 de ani, care a lucrat ca asistent social, a povestit că a căzut în depresie imediat și a fost diagnosticată ulterior cu tulburare bipolar. Singurul lucru ce îi alina durerea erau cumpărăturile în exces, ce au adâncit-o în datorii.

„Mama mea iubită s-a întors spre mine, pe patul ei de moarte și mi-a șoptit că are ceva să-mi spună. Expresia de pe chipul ei mi-a indicat că era vorba despre ceva important. «Tatăl tău nu este tatăl tău biologic. Te-a adoptat când tu avea trei ani». Nu mi-a venit să cred. Am fost copleșită și am simțit nevoia să fug de acolo. Însă, mama m-a ținut strâns de mână, hotărâtă să îmi vorbească atât cât mai avea timp”, a povestit ea.

Șocul a fost imens, dar următorul secret era la fel de tulburător.

„Într-o noapte, când aveam vârsta de 21 de ani, eram pe drum spre casă, de la serviciu, în Glasgow, când am fost violată de un străin și am rămas însărcinată cu tine. Îmi pare rău că nu ți-am spus înainte. Nu am știut cum să îți spun. Întotdeauna am purtat cu mine această vină. Sper că mă poți ierta”, i-a mai spus mama ei, pe patul de moarte.

„După ce am ieșit puțin din cameră, să respire, m-am întors lângă patul ei, alături de surorile mele, Amber și Lucy. Am mângâiat-o pe cap și i-am spus că e în regulă. Apoi, a închis ochii pentru ultima oară”, a mai povestit femeia.

În anii ce au urmat, și-a căutat tatăl biologic și a aflat că acesta murise în urmă cu zece ani, răpus de boala neuronului motor (BNM).

„Să știu că mama pe care amadorat-o a fost atacată mi-a provocat foarte multă suferință și vină. Timp de mulți ani, am simțit că nu merit să exist”, a mai povestit ea.

A avut nevoie de foarte mult timp să se recupereze, apelând la psihologi pentru acest lucru.